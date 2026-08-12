Eclipsa totală de Soare din 12 august a dus la o creștere puternică a cererii pentru cazare în regiunile europene aflate pe traseul fenomenului. În Reykjavik și Bilbao, unele tarife medii pentru locuințele închiriate pe termen scurt au depășit 1.000 de dolari pe noapte, iar în anumite destinații cererea a crescut de câteva ori față de nivelul obișnuit, potrivit CNBC.

În Reykjavik, capitala Islandei, tariful mediu pentru o cameră de hotel a ajuns la 1.012 dolari pe noapte în săptămâna dinaintea eclipsei.

Prețul era de două ori mai mare decât în perioada similară din 2025.

Și mai ridicate au fost tarifele pentru locuințele oferite spre închiriere pe termen scurt. Media a ajuns la 1.172 de dolari pe noapte, cu 178% peste nivelul înregistrat cu un an înainte.

Bilbao s-a numărat printre destinațiile în care costurile pentru cazare au crescut puternic. Apartamentele și casele închiriate turiștilor pe termen scurt au ajuns la un tarif mediu de 1.088 de dolari pe noapte, cu 206% mai mult față de aceeași perioadă din anul precedent.

Hotelurile au rămas mai accesibile, cu o medie de 315 dolari pe noapte, însă și acest tarif a fost cu 35% mai mare decât în 2025.

La Santiago de Compostela, aflat în apropierea zonei de totalitate, hotelurile aveau cele mai reduse tarife dintre destinațiile analizate, aproximativ 193 de dolari pe noapte, cu 13% peste nivelul de anul trecut. Un reprezentant al companiei Lighthouse a explicat că, atunci când cererea crește brusc în jurul unui eveniment important, hotelierii testează adesea cât sunt dispuși turiștii să plătească.

Situații similare apar și în timpul unor competiții precum Cupa Mondială sau al concertelor susținute de artiști foarte populari.

Prețurile foarte ridicate nu s-au menținut însă în toate destinațiile. Cu puțin timp înainte de eclipsă, hotelurile din Islanda au început să reducă tarifele.

Cu două zile înainte de fenomen, cele mai mici prețuri disponibile în Reykjavik ajunseseră aproape la jumătate față de nivelurile practicate în luna mai.

În nordul Spaniei, hotelierii au adoptat o strategie diferită. Tarifele au fost păstrate inițial la niveluri obișnuite și au fost majorate pe măsură ce camerele s-au ocupat.

A Coruña, în nord-vestul Spaniei, s-a numărat printre cele mai căutate destinații pentru eclipsa de soare. Cererea a depășit de peste cinci ori nivelul obișnuit.

În Islanda, aproape 64% dintre cele aproximativ 9.000 de locuințe disponibile pentru închiriere pe termen scurt se află pe traseul eclipsei totale.

În Spania, proporția este de aproximativ 21% din cele peste 365.000 de proprietăți disponibile, potrivit AirDNA. Specialiștii consideră că efectul eclipsei asupra turismului poate fi puternic, dar limitat la una sau două nopți. În schimb, modificările provocate de temperaturile extreme asupra destinațiilor preferate de europeni în sezonul estival ar putea avea consecințe negative pe o perioadă mai lungă.