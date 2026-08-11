Bancnota de 2.000 de lei vechi emisă de BNR înaintea eclipsei totale de Soare din 1999 este din nou căutată în 2026, înaintea eclipsei din 12 august, vizibilă parțial și din România. Pe platformele de vânzări, prețurile pornesc de la câteva zeci de lei și ajung, în unele anunțuri, până la câteva mii de lei, în funcție de serie, stare și modul în care a fost păstrat exemplarul.

Bancnota din polimer de 2.000 de lei, emisă în 1999 și devenită cunoscută prin designul dedicat eclipsei totale de Soare, a revenit în atenția colecționarilor. Cei care mai păstrează astfel de exemplare pot găsi online oferte foarte diferite, de la aproximativ 16-30 de lei până la sume de ordinul miilor de lei.

Pentru exemplarele obișnuite și bine păstrate, ofertele analizate pornesc de la aproximativ 16-30 de lei. Bancnotele care nu au circulat, cele păstrate în pliantul original sau cele care fac parte din seria 001A sunt listate uneori la valori mai ridicate.

Există însă și proprietari care cer 600 de lei, 1.000 de lei, 2.500 de lei sau chiar 3.000 de lei pentru o singură bancnotă. Un exemplar obișnuit din 1999 nu ajunge însă automat să valoreze sute sau mii de lei. Pe site-urile de vânzări, o bancnotă necirculată este oferită în jurul valorii de 30 de lei, iar un exemplar păstrat în pliantul de prezentare al BNR apare la aproximativ 49 de lei.

Și pe platformele dedicate colecționarilor sunt întâlnite prețuri apropiate. O bancnotă împreună cu pliantul BNR este oferită la aproximativ 50 de lei, în timp ce unele exemplare din seria 001A sunt listate la circa 58-70 de lei.

Pot fi găsite și anunțuri cu valori de aproximativ 16-34 de lei, inclusiv pentru bancnote din seria 001A. Prețul depinde în principal de starea de conservare, seria bancnotei, numărul de serie, existența pliantului original și de situațiile în care mai multe exemplare au numere consecutive.

Seria 001A este urmărită mai atent de colecționari, mai ales dacă bancnotele sunt necirculate sau au numere consecutive. În unele anunțuri, două bancnote necirculate din seria 001A, cu numere consecutive, sunt oferite la aproximativ 95 de lei.

Pentru un lot de șapte bancnote consecutive din seria 001A, păstrate în pliante și descrise ca fiind impecabile, există o ofertă de aproximativ 1.100 de lei pentru întregul set. Prezența seriei 001A nu înseamnă însă că orice exemplar are automat o valoare ridicată. Starea bancnotei și numărul de serie pot influența semnificativ suma cerută.

Pe platformele de anunțuri sunt întâlnite și sume mult mai mari. În 2026 există oferte pentru bancnotele de 2.000 de lei din 1999 la prețuri de 600 de lei, 1.000 de lei, 1.500 de lei, 2.500 de lei sau chiar 3.000 de lei.

Într-un alt anunț, un exemplar prezentat ca aparținând seriei 001A este oferit pentru aproximativ 200 de lei.

Aceste valori reprezintă însă prețurile solicitate de proprietari și nu confirmă că bancnotele au fost efectiv cumpărate la sumele respective. Faptul că un exemplar este listat cu 3.000 de lei nu înseamnă că orice bancnotă de 2.000 de lei din 1999 poate fi vândută cu această sumă.

Printre cele mai mari loturi identificate în anunțurile online se află unul format din 2.000 de bancnote din 1999, prezentate ca fiind necirculate. Vânzătorul cere 15.000 de lei pentru întregul lot.

În același anunț, prețul pe exemplar scade în funcție de cantitatea cumpărată. Suma este de aproximativ 20 de lei pe bucată pentru minimum 50 de exemplare, 19 lei pentru minimum 100, 17 lei pentru 500 și aproximativ 15 lei pe bancnotă dacă sunt cumpărate 1.000 de exemplare. Diferențele arată cât de mult poate varia suma cerută în funcție de cantitate și de modul în care bancnotele sunt comercializate.

Banca Națională a României a emis bancnota pe 2 august 1999, cu doar câteva zile înaintea eclipsei totale de Soare din 11 august. BNR o include în categoria emisiunilor retrase din circulație și arată că bancnota de 2.000 de lei a reprezentat prima emisiune românească realizată din polimer.

Valoarea nominală era de 2.000 de lei vechi, iar bancnota a circulat până la 30 noiembrie 2004. În prezent, interesul pentru aceasta este unul de colecție, nu de utilizare ca mijloc de plată. Designul său a fost realizat în legătură directă cu eclipsa totală din 1999.

Eclipsa totală de Soare din 11 august 1999 a fost unul dintre cele mai mediatizate fenomene astronomice observate în România. Țara s-a aflat pe traseul totalității, iar zona Râmnicu Vâlcea a devenit unul dintre principalele puncte pentru observațiile internaționale.

Arhiva NASA dedicată eclipselor include documente și materiale despre fenomenul din 1999 și despre poziția României pe traseul eclipsei. Bancnota de 2.000 de lei a rămas unul dintre elementele prin care fenomenul a continuat să fie prezent în memoria colectivă.

Interesul pentru bancnota emisă în 1999 reapare în perioada în care Europa se pregătește pentru o nouă eclipsă totală de Soare. Pe 12 august 2026, banda de totalitate va trece prin Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și o mică zonă din nord-estul Portugaliei.

În mare parte din restul Europei, fenomenul va putea fi observat sub forma unei eclipse parțiale. În timpul totalității, Luna acoperă complet discul Soarelui, iar coroana solară devine vizibilă. ESA prezintă eclipsa din 2026 drept una dintre cele trei eclipse importante care vor putea fi urmărite în Europa în perioada 2026-2028.

Din România, eclipsa din 12 august 2026 va fi vizibilă doar parțial și numai din anumite zone. Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” arată că fenomenul începe în jurul orei 20:20 și se produce foarte aproape de apusul Soarelui. Cea mai mare acoperire va fi în nord-vestul țării.

La Carei, acoperirea maximă a discului solar va ajunge la 34,2%, la Salonta la 33,3%, iar la Oradea la 33,2%. La Satu Mare este estimată o acoperire de 32,1%, iar la Arad de 31,1%. La Timișoara, discul solar va fi acoperit în proporție de 28,5%, la Baia Mare în proporție de 25,9%, iar la Sighetu Marmației de 25,4%.

În sudul și estul României, fenomenul va fi mult mai slab. La Turnu Măgurele acoperirea maximă va fi de numai 0,6%, iar la Câmpina de 1,3%. Pentru că fenomenul se produce foarte aproape de apus, este necesar un orizont vestic cât mai liber pentru observarea lui.

Ora diferă de la un oraș la altul. La Carei, eclipsa începe la ora 20:21, iar maximul este estimat la 20:45. La Oradea, fenomenul începe la 20:22 și ajunge la maxim tot la ora 20:45. La Timișoara, eclipsa începe la 20:24, iar punctul maxim este estimat pentru 20:45. Soarele va apune în timpul fenomenului în toate localitățile din România din care eclipsa poate fi observată.

Observatorul Astronomic recomandă utilizarea ochelarilor de eclipsă certificați sau a filtrelor solare speciale. Ochelarii de soare obișnuiți nu asigură protecția necesară, iar Soarele nu trebuie privit direct cu ochiul liber.

În cazul telescoapelor și lunetelor trebuie folosite filtre destinate special observațiilor solare. Privirea Soarelui printr-un instrument optic fără protecția corespunzătoare poate provoca leziuni grave ale ochilor. Și ESA avertizează că Soarele nu trebuie privit direct în timpul unei eclipse parțiale fără protecție specială. O altă variantă sigură este metoda proiecției, prin care imaginea Soarelui este proiectată pe o suprafață albă, fără ca observatorul să privească direct discul solar.

După eclipsa din 12 august 2026, următoarea eclipsă de Soare vizibilă din România va avea loc pe 2 august 2027, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

La nivel european, eclipsa din 2 august 2027 va fi totală în regiuni din Spania, nordul Africii și Orientul Mijlociu.

Pe 26 ianuarie 2028 va avea loc o eclipsă inelară, vizibilă inclusiv din Portugalia și Spania.