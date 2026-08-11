Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni, la Casa Albă, că relația sa cu premierul israelian Benjamin Netanyahu rămâne foarte bună, în timp ce Guvernul israelian a respins mai multe prevederi ale planului în 15 puncte propus de președintele american pentru oprirea războiului din Fâșia Gaza.

Întrebat luni, la Casa Albă, despre relația sa cu Benjamin Netanyahu după poziția adoptată de Guvernul israelian față de planul pentru Gaza, Donald Trump a spus că aceasta nu s-a deteriorat.

”Relaţia este foarte bună”, a minimalizat miliardarul această respingere luni, la Casa Albă, când a fost întrebat despre ralaţiile sale cu liderul israelian.

Guvernul condus de Benjamin Netanyahu a respins luni unele dintre prevederile Planului în 15 Puncte propus de Donald Trump pentru oprirea războiului din Fâșia Gaza. Planul prevede dezarmarea mișcării islamiste palestiniene Hamas și retragerea treptată a forțelor israeliene din enclava palestiniană afectată de război.

Hamas s-a declarat pregătit să accepte planul propus de Trump.

Guvernul israelian nu a acceptat însă toate condițiile incluse în document.

Benjamin Netanyahu cere ca Hamas să fie dezarmat ”cu adevărat” înainte ca Israelul să înceapă orice retragere din Fâșia Gaza.

Premierul israelian și-a reiterat și opoziția față de înființarea unui stat palestinian, obiectiv urmărit de palestinieni.

Netanyahu a anunțat, de asemenea, că Israelul vrea să păstreze controlul asupra securității în Fâșia Gaza.

Pozițiile exprimate de premierul israelian complică eforturile lui Donald Trump de a pune în aplicare planul în 15 puncte destinat opririi războiului din Fâșia Gaza.