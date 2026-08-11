Federația Palestiniană de Fotbal va relua competițiile sportive în luna septembrie, după o pauză de aproape trei ani provocată de războiul antiâterorist din Gaza, declanșat după masacrul comis de teroriștii palestinieni în Israel, pe 7 octombrie 2023.

Campionatul va începe pe 4 septembrie, iar primul turneu organizat după această perioadă va purta numele „Cupei celor o mie de martiri”, pentru a-i omagia pe teroriștii uciși. Decizia a fost anunțată luni de președintele Federației Palestiniene de Fotbal, Jibril Rajoub, la Ramallah, arată AFP.

Potrivit federației, turneul va fi dedicat celor 1.014 sportivi palestinieni care și-ar fi pierdut viața în timpul războiului antiterorist din Gaza.

Turneul va reuni 226 de cluburi palestiniene. Dintre acestea, 146 provin din Cisiordania, 44 din Fâșia Gaza, iar alte 36 din taberele de refugiați palestinieni din Liban.

Războiul a izbucnit după atacul lansat de Hamas asupra Israelului la 7 octombrie 2023, soldat cu moartea a peste 1.000 de persoane și nenumărate violuri, mutilări și profanări de cadavre, precum și cu luarea a sute de ostatici.

„Anunțăm reluarea activităților sportive și a campionatului Federației de Fotbal începând cu 4 septembrie”, a declarat Jibril Rajoub.

El a explicat că războiul declanșat de masacrul comis de teroriștii palestinieni din Hamas a avut consecințe majore asupra societății palestiniene și asupra sportului.

În același timp, președintele federației a transmis că sportul rămâne un element important pentru societatea palestiniană.

„Însă nu ne-am pierdut voința națională, nici convingerea că sportul rămâne un simbol al speranței și al vieții”

Jibril Rajoub a solicitat sprijin din partea FIFA și a celorlalte federații internaționale, în condițiile în care Federația Palestiniană de Fotbal se confruntă cu probleme financiare importante.

El a cerut, de asemenea, protejarea dreptului jucătorilor, copiilor și cluburilor palestiniene de a practica fotbalul.

Înaintea Cupei Asiei din 2027, selecționata palestiniană va disputa în luna septembrie un meci amical împotriva RP Chineze.

Turneul continental va avea loc la începutul anului 2027 în Arabia Saudită. Meciul cu China face parte din programul de pregătire al reprezentativei palestiniene pentru competiția asiatică.