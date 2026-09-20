Câinii pot folosi comportamente care seamănă cu înșelarea intenționată atunci când interacționează cu oamenii, inclusiv pentru a avea acces ulterior la hrana preferată, potrivit unui studiu publicat în revista Animal Cognition.

Cercetătorii au observat că animalele își modificau comportamentul în funcție de persoana cu care interacționau și de probabilitatea de a primi mâncare.

Experimentul, realizat de cercetători de la Universitatea din Zürich, a urmărit dacă animalele pot induce în eroare un om „competitiv” pentru a-și păstra șansa de a primi ulterior hrana preferată.

Rezultatele au indicat ceea ce autorii au numit „tactical deception”, adică o formă de înșelare comportamentală. Totuși, cercetătorii nu au demonstrat că patrupedele „mint” în sensul uman al cuvântului.

În cadrul studiului, câinii au fost obișnuiți cu trei tipuri de parteneri umani. Proprietarul era considerat cooperant, o altă persoană oferea hrană câinelui, iar o a treia avea un comportament competitiv și păstra mâncarea pentru ea.

În fața animalelor erau amplasate trei cutii. Una conținea hrana preferată, în cazul experimentului fiind vorba despre cârnați, alta conținea hrană mai puțin apreciată, iar a treia era goală.

Câinii trebuiau să conducă persoana către una dintre cutii. Dacă era vorba despre partenerul cooperant, acesta îi oferea câinelui mâncarea. În cazul partenerului competitiv, însă, hrana era luată de acesta.

În prima zi, câinii au indicat mai frecvent cutia cu hrana preferată atunci când interacționau cu persoana cooperantă. În schimb, în a doua zi, animalele au început să conducă persoana competitivă către cutia goală mai des decât ar fi fost de așteptat întâmplător.

Prin această strategie, câinele evita ca omul competitiv să obțină hrana și își păstra posibilitatea de a interacționa ulterior cu persoana care îl recompensa.

Studiul este relevant deoarece sugerează că animalele nu reacționează identic la toate persoanele. Ele pot face diferența între un om care le oferă hrană și unul care nu o face și își pot modifica comportamentul în funcție de experiențele anterioare.

Cercetătorii au concluzionat că rezultatele indică o capacitate de înșelare tactică, deoarece câinii foloseau informația despre comportamentul oamenilor pentru a-și ajusta propriile acțiuni.

Cercetări ulterioare au analizat aceeași problemă dintr-o altă perspectivă. Un studiu publicat în 2025 în Frontiers in Psychology a arătat că unii câini își adaptează comportamentul de „arătare” a locului în care se află hrana în funcție de nivelul de cooperare al partenerului uman. În anumite situații, animalele au indicat chiar un loc gol către partenerul competitiv.

Termenul trebuie folosit cu precauție. În cercetarea comportamentală, „înșelarea” poate însemna folosirea unui semnal care modifică acțiunea unui alt individ și îi aduce un avantaj celui care transmite semnalul.

Asta nu demonstrează însă că un câine are aceeași reprezentare mentală asupra adevărului și minciunii ca un om.

Un alt experiment, publicat în 2009, a testat dacă animalele pot detecta oamenii care oferă indicații înșelătoare despre locul unde se află hrana. Câinii au învățat să prefere persoana care indica în mod constant cutia corectă, dar cercetătorii au precizat că rezultatele nu demonstrează că animalele înțeleg intenția umană de a înșela.

Într-un alt studiu, 29 de câini au fost observați în timp ce încercau să obțină hrană inaccesibilă fără ajutorul proprietarilor. Animalele au alternat privirea între hrană și om și au persistat în comportamentele de comunicare atunci când nu primeau imediat ceea ce doreau. Cercetătorii au interpretat aceste reacții drept dovezi ale unei forme de comunicare intenționată, dar au subliniat că nu se poate stabili dacă ele presupun o „teorie a minții” asemănătoare celei umane.

Datele disponibile susțin ideea că câinii sunt capabili să își ajusteze comportamentul în funcție de oamenii din jurul lor, de experiențele anterioare și de posibilitatea de a obține hrană. În anumite experimente, această flexibilitate poate lua forma unei conduite înșelătoare.

Prin urmare, expresia „câinele minte pentru mâncare” este utilă ca formulare jurnalistică, dar rezultatele științifice sunt mai nuanțate: studiile indică strategii comportamentale și comunicare flexibilă, nu demonstrează că patrupedele mint cu aceeași intenție și înțelegere morală ca oamenii.