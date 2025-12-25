Delicii de sărbători interzise cățeilor. Ce nu trebuie să primească niciodată

Pe perioada sărbătorilor, mesele sunt încărcate cu mâncăruri care ne fac să ne bucurăm de gust și tradiție. Însă nu toate aceste alimente sunt sigure pentru animalele de companie. Unele preparate, aparent inofensive, pot fi periculoase pentru câini, provocând de la tulburări digestive până la intoxicații grave, informează Mirror.

Ciocolata, strugurii, alunele sau alimentele foarte grase sunt doar câteva dintre produsele care nu trebuie niciodată oferite patrupedului tău. Specialiștii recomandă ca în această perioadă să fim precauți și să oferim câinilor doar hrana specială pentru ei, evitând tentația de a împărți mesele festive cu ei, avertizează o asistentă veterinară.

În perioada sărbătorilor, mulți proprietari răsfață animalele de companie cu delicii festive: peste 38% dintre acestea primesc un adevărat festin care include carnea de curcan, iar aproape unul din zece beneficiază de mâncare special pregătită pentru Crăciun. Totuși, veterinarii avertizează că aceste cadouri culinare pot fi periculoase.

Carolanne Cicero, asistentă veterinară și consilier la compania de hrană pentru animale Bella+Duke, subliniază că multe dintre alimentele tradiționale de sărbători pot provoca probleme grave de sănătate la câini. „Permițând câinilor să participe la masa festivă, proprietarii riscă să ajungă la veterinarul de urgență”, spune ea.

Cicero atrage atenția în special asupra fructelor uscate, precum stafidele sau coacăzele, care pot fi extrem de toxice. „Nu există o cantitate sigură pentru câini; pentru unii, chiar și o singură stafidă poate provoca leziuni renale severe, cu risc vital.” De asemenea, alte delicii de Crăciun, prăjitura tradițională, budinca sau plăcintele cu carne tocată, se numără printre cele mai periculoase gustări pentru animalele de companie.

Ciocolata reprezintă un risc constant pentru animalele de companie, însă medicii veterinari observă o creștere semnificativă a cazurilor de intoxicație pe perioada sărbătorilor. Carolanne explică: „Între sfârșitul lunii noiembrie și ianuarie, cazurile de intoxicație cu teobromină cresc rapid deoarece câinii pot ajunge să mănânce figurine de Moș Crăciun din ciocolată”.

Efectele pot fi serioase, adaugă ea: „Intoxicația cu ciocolată se manifestă prin respirație rapidă, tremurături musculare și convulsii.” Însă pericolul nu se limitează la dulciuri, multe dintre preparatele sărate tipice Crăciunului sunt, de asemenea, dăunătoare pentru patrupede.

Carnea de porc bogată în sare, grăsime și unt, poate provoca probleme digestive grave. Sosurile, deseori pe bază de ceapă, pot declanșa anemie și greață, iar umpluturile, de regulă conținând ceapă, unt și pâine, sunt la fel de periculoase.

Oasele de curcan fierte se pot sfărâma, provocând leziuni interne, iar brânzeturile, în special cele cu mucegai albastru, pot fi toxice și bogate în grăsimi, crescând riscul de pancreatită.

„Prevenția este mult mai eficientă decât tratamentul,” subliniază Cicero. „Nu lăsați alimentele și băuturile la îndemâna câinilor și, dacă aveți oaspeți sau mese festive, asigurați-le un loc sigur departe de tentații”, a explicat veterinarul.

În cazul în care patrupedul ajunge totuși să guste ceva periculos, specialista recomandă să se intervină rapid. „Dacă observați că animalul a consumat ceva nepotrivit, contactați imediat medicul veterinar. În afara orelor de program, puteți apela Linia de Asistență Medicală pentru Animale pentru sfaturi”.

Totuși, animalele de companie nu trebuie să fie excluse de la mesele festive. Cicero recomandă preparate sigure, precum carne de curcan slabă, fără piele, și legume fierte simple, morcovi, păstârnac, broccoli sau varză de Bruxelles.

„Alegeți ingrediente cunoscute și tolerate de câinele vostru. O masă festivă sigură poate include curcan, pui sau vită, alături de legume sănătoase, evitând sosurile sau condimentele”, a concluzionat Cicero.