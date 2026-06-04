Puține preparate reușesc să fie atât de apreciate precum cașcavalul proaspăt. Fie că alegeți să îl savurați ca atare sau în paste, gustul acestuia vă va impresiona.

Ingrediente:

3 kg brânză de vaci

600 g telemea de oaie sărată

150 g unt

2 ouă

3 litri lapte

2 lingurițe bicarbonat de sodiu

Procesul începe prin încălzirea laptelui într-o oală încăpătoare, la foc mediu, până aproape de punctul de fierbere. În momentul în care laptele începe să se încălzească, se adaugă brânza de vacă bine scursă de zer, amestecând ușor pentru a permite o integrare uniformă a ingredientelor. Amestecul se lasă la foc mic timp de câteva minute, până când compoziția începe să se separe ușor, iar textura devine mai densă.

Ulterior, compoziția se transferă într-o sită fină sau într-un tifon curat, unde se lasă la scurs timp de câteva ore, astfel încât excesul de zer să fie eliminat complet. Acest pas este esențial pentru obținerea unei consistențe ferme la final.

Separat, telemeaua de oaie se sfărâmă și se amestecă cu brânza bine scursă obținută anterior, iar compoziția rezultată se mărunțește fie la mașina de tocat, fie în robotul de bucătărie, până când devine o pastă fină, omogenă și ușor de modelat.

Într-o cratiță cu fund gros se topește untul, după care se adaugă ouăle și amestecul de brânzeturi. Compoziția se pune din nou la foc mic, amestecând continuu pentru a preveni lipirea și pentru a ajuta ingredientele să se îmbine uniform. Pe măsură ce temperatura crește, amestecul începe să capete o consistență elastică și ușor lucioasă.

În acest moment se încorporează bicarbonatul de sodiu, care ajută la uniformizarea compoziției și la obținerea texturii caracteristice de cașcaval.

Compoziția fierbinte se toarnă apoi într-o formă cilindrică sau într-o tavă tapetată, unde se lasă la răcit la temperatura camerei. După răcire, produsul se introduce la frigider pentru câteva ore, până când capătă fermitate și poate fi tăiat cu ușurință în felii.