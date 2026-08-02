Prăjitura de post cu mere și scorțișoară este unul dintre cele mai ușor de pregătit deserturi în perioadele în care sunt evitate ouăle și produsele lactate. Se prepară din ingrediente accesibile, iar combinația dintre merele dulci și aroma intensă de scorțișoară oferă un gust plăcut, potrivit atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru momentele în care ai musafiri.

Desertul nu necesită tehnici complicate și poate fi pregătit chiar și de persoanele care nu au multă experiență în bucătărie. Merele păstrează prăjitura fragedă și ușor umedă, iar aluatul rămâne pufos fără să fie nevoie de ouă.

Pentru o tavă de dimensiune medie sunt necesare următoarele ingrediente:

4-5 mere potrivite ca mărime;

250 de grame de făină;

150 de grame de zahăr;

200 de mililitri de apă minerală;

100 de mililitri de ulei;

10 grame de praf de copt;

un plic de zahăr vanilat;

o linguriță de scorțișoară;

un praf de sare;

o lingură de zeamă de lămâie;

zahăr pudră pentru decor, opțional.

În funcție de preferințe, în compoziție pot fi adăugate nuci tocate, stafide sau câteva linguri de gem de caise.

Merele se spală, se curăță de coajă și se dau pe răzătoarea mare. Dacă sunt foarte zemoase, se storc ușor, fără a elimina însă tot lichidul.

Peste mere se adaugă scorțișoara și zeama de lămâie. Amestecul se lasă deoparte timp de câteva minute, pentru ca aromele să se combine.

Pentru un gust mai intens, merele pot fi călite timp de aproximativ cinci minute într-o tigaie. Acest pas este însă opțional, deoarece fructele se vor găti suficient și în cuptor.

Într-un bol încăpător se amestecă apa minerală, zahărul, uleiul și zahărul vanilat. Compoziția se omogenizează până când zahărul începe să se dizolve.

Separat, făina se combină cu praful de copt și praful de sare. Ingredientele uscate se adaugă treptat peste amestecul lichid, în timp ce compoziția este amestecată cu un tel.

Aluatul trebuie să fie omogen, fără cocoloașe, și să aibă o consistență asemănătoare unei smântâni mai groase. La final se adaugă merele rase și se amestecă ușor cu o spatulă.

Compoziția se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se nivelează. Prăjitura se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius.

Se coace timp de aproximativ 35-40 de minute, în funcție de cuptor. Înainte de a fi scoasă, poate fi verificată cu o scobitoare. Dacă aceasta iese curată sau cu doar câteva firimituri, desertul este gata.

Prăjitura trebuie lăsată să se răcească înainte de a fi tăiată, deoarece interiorul este foarte fraged imediat după coacere.

După răcire, prăjitura poate fi presărată cu zahăr pudră și tăiată în bucăți potrivite. Se poate servi simplă, alături de cafea, ceai sau un pahar cu lapte vegetal.

Pentru un plus de aromă, deasupra pot fi adăugate nuci mărunțite sau puțină scorțișoară. Prăjitura se păstrează fragedă timp de două-trei zile, dacă este acoperită și ținută într-un loc răcoros, potrivit BBC Food.