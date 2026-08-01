Este perioada din an în care zmeura își face loc din plin pe tarabele din piețe, iar mulți români profită de sezon pentru a pregăti dulceață de casă. Fructele sunt apreciate pentru aroma intensă și gustul dulce-acrișor, iar conservele pregătite acum pot fi savurate pe tot parcursul anului. În această perioadă, prețul unui kilogram de zmeură variază, în general, între 30 și 35 de lei în piețele din România, în funcție de zonă, calitatea fructelor și producător.

Pentru aproximativ 3-4 borcane de 300-350 ml aveți nevoie de următoarele ingrediente:

1 kg de zmeură proaspătă;

800 g zahăr;

zeama de la o jumătate de lămâie;

opțional, un plic de zahăr vanilat sau o păstaie de vanilie.

Primul pas este alegerea fructelor. Zmeura trebuie să fie bine coaptă, sănătoasă și fără urme de mucegai. Fructele se spală rapid sub un jet ușor de apă rece, apoi se lasă la scurs pe un prosop de hârtie, pentru a elimina excesul de apă.

Zmeura se pune într-o cratiță încăpătoare, în straturi alternate cu zahărul. Vasul se acoperă și se lasă la rece timp de câteva ore sau peste noapte, astfel încât fructele să își lase sucul în mod natural.

A doua zi, cratița se pune pe foc mediu. Amestecul se încălzește treptat, iar spuma formată la suprafață se îndepărtează periodic cu o spumieră. După ce începe să fiarbă, dulceața se lasă pe foc aproximativ 25-35 de minute, în funcție de consistența dorită.

Spre final se adaugă zeama de lămâie, care ajută la păstrarea culorii și contribuie la o gelifiere mai bună. Pentru a verifica dacă dulceața este gata, puneți o picătură pe o farfurie rece. Dacă aceasta își păstrează forma și nu curge ușor, preparatul este suficient de legat.

Dulceața fierbinte se toarnă imediat în borcane sterilizate, care se închid ermetic. Borcanele se întorc cu capacul în jos pentru aproximativ 10 minute, apoi se acoperă cu o pătură și se lasă să se răcească lent până a doua zi.

Depozitată într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină, dulceața de zmeură își poate păstra gustul și aroma timp de un an. După deschiderea borcanului, aceasta trebuie păstrată la frigider și savurată în câteva săptămâni.

Servită pe pâine prăjită, alături de clătite, în deserturi sau chiar lângă brânzeturi fine, dulceața de zmeură îți va îndulci serile reci se iarnă.