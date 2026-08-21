Conform unor rapoarte, Meghan markle ar putea reveni la actorie după ce se va muta înapoi în Marea Britanie, alături de prințul Harry și cei doi copii, scrie BBC.

Surse apropiate familiei nu au negat rapoartele conform cărora lui Meghan i s-a oferit un rol de actriță în Marea Britanie, după ce publicația australiană news.com.au a relatat că unul dintre motivele din spatele deciziei lui Harry și Meghan de a se întoarce în Marea Britanie a fost acela că ducesei i s-a oferit un loc de muncă într-un proiect viitor.

Nu au fost confirmate detalii despre niciun rol sau proiect. Se așteaptă ca familia să se întoarcă în Marea Britanie înainte de sfârșitul lunii august, copiii lor fiind înscriși pentru a începe școala în septembrie.

Ca actriță, Meghan a fost cel mai bine cunoscută pentru rolul său din drama juridică americană „Suits”, în care a jucat-o pe avocata Rachel Zane, timp de șapte sezoane. Ultimul ei episod din „Suits” a fost difuzat în 2018.

Ducesa și-a întrerupt cariera de actriță după căsătoria cu Prințul Harry. La acea vreme, ea a declarat pentru BBC că nu considera renunțarea la actorie ca la o renunțare la ceva, ci mai degrabă ca la „un nou capitol”.

Recent, Meghan a revenit la actorie pentru prima dată în aproape un deceniu, cu un rol în comedia „Close Personal Friends”, în care apare alături de de Lily Collins și Brie Larson.

O revenire la actorie ar putea fi profitabilă pentru Meghan. Deși se va muta în Marea Britanie, ea speră și să extindă acoperirea globală a brandului său american de lifestyle și gastronomie, As Ever.

Discuțiile despre întoarcerea la actorie vin în condițiile în care prințul Harry și Meghan intenționează să se mute din SUA într-o reședință privată, neregală, în afara Londrei, copiii lor, Prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani, fiind înscriși la școală în septembrie.

De asemenea, cei doi ar putea să-și vândă conacul din Montecito, California, a cărui rată și întreținere sunt extrem de costisitoare.

Decizia vine în urma unei vizite efectuate în iulie de Prințul Harry, Meghan și copiii lor pentru a-l vedea pe Regele Charles la casa sa din Highgrove, Gloucestershire.

A fost prima dată când Regele și-a văzut nepoții în persoană în mai bine de patru ani și prima vizită a cuplului în Marea Britanie împreună din 2022.

Regele nu era la curent cu mutarea înainte de weekendul trecut, dar salută oportunitatea de a vedea mai mulți membri ai familiei Sussex într-un mod privat și personal.

Nu există în prezent planuri ca Prințul Harry sau Meghan să își reia rolurile de membri ai familiei regale.

Vineri, ducele urmează să afle mai multe despre cât va trebui el și alți reclamanți de profil înalt să plătească editorului Daily Mail pentru cheltuieli de judecată în urma unei bătălii legale eșuate.

Grupul - din care fac parte Sir Elton John, baroneasa Doreen Lawrence și Elizabeth Hurley - a dat în judecată Associated Newspapers Limited pentru acuzații de colectare ilegală de informații, dar luna trecută toate plângerile lor au fost respinse.