Prințul Harry și Meghan Markle riscă să intre într-un nou conflict instituțional cu Palatul Buckingham, după ce surse citate de presa britanică susțin că cei doi nu intenționează să renunțe la activitățile caritabile și la proiectele asociate statutului lor public, potrivit Daily Express.

Situația apare la câteva săptămâni după revenirea familiei Sussex în Marea Britanie, în august 2026, după mai bine de șase ani petrecuți în Statele Unite.

Cuplul s-a întors în Regatul Unit împreună cu cei doi copii, Archie și Lilibet, și locuiește într-o reședință privată, care nu aparține familiei regale.

Revenirea nu a presupus însă reluarea statutului de membri activi ai monarhiei. Surse citate de presa britanică afirmă că această diferență de statut ar putea genera noi tensiuni în relația cu Palatul.

Potrivit unei surse citate de Woman and Home, Harry și Meghan consideră că pot avea în continuare un rol important în sprijinirea organizațiilor caritabile și a unor cauze publice.

„Este convingerea lor că au multe de oferit organizațiilor caritabile și cauzelor care ar putea beneficia de sprijinul lor”, a declarat sursa pentru publicație.

Aceeași sursă a susținut că Harry nu intenționează să renunțe la implicarea în Invictus Games sau la activitatea sa pentru organizația WellChild și că această poziție ar putea crea tensiuni cu Palatul.

Afirmațiile sunt însă prezentate de publicație ca provenind de la o sursă anonimă și nu reprezintă o declarație oficială a cuplului sau a Palatului Buckingham.

Harry și Meghan au renunțat la rolurile de membri activi ai familiei regale în 2020 și s-au mutat ulterior în California. Revenirea lor în Marea Britanie, anunțată în august și confirmată după sosirea familiei la Birmingham, nu a schimbat oficial acest statut.

Înaintea mutării, surse citate de BBC, ITV și The Guardian au relatat că nu exista un plan pentru ca Harry și Meghan să revină la statutul de membri activi ai familiei regale. Palatul a transmis, de asemenea, că cei doi vor rămâne persoane private și membri neactivi ai familiei regale.

Familia a ajuns în Marea Britanie pe 26 august, după ce Harry și Meghan au decis să își mute temporar sau pe termen mai lung viața de familie din California. Copiii lor au început școala în Regatul Unit, iar cuplul continuă să își păstreze legăturile cu Statele Unite.

Prințul Harry continuă să fie implicat în Invictus Games, competiția internațională dedicată militarilor și veteranilor răniți, bolnavi sau afectați de serviciul militar.

Fundația Invictus Games îl prezintă pe Harry drept patron al organizației. Următoarea ediție a competiției este programată la Birmingham în 2027. Proiectul a fost fondat de Harry în 2014 și a devenit una dintre principalele sale activități publice după retragerea din rolurile regale.

După revenirea în Marea Britanie, Harry a început deja o serie de apariții publice asociate organizațiilor pe care le susține. ITV relata la începutul lunii septembrie că ducele urma să participe la evenimente Invictus și la ceremonia WellChild Awards.

La WellChild Awards, Harry a participat ulterior fără Meghan, iar cuplul a continuat să își desfășoare activitățile publice separat în anumite contexte.

Revenirea familiei Sussex are loc într-un context în care statutul lor continuă să fie o chestiune distinctă de activitățile lor publice.

În 2020, Harry și Meghan au renunțat la funcțiile de membri seniori ai familiei regale. Ulterior, au fost eliminate așteptările privind îndeplinirea unor îndatoriri oficiale în numele monarhiei. The Guardian relata înaintea revenirii lor că nu exista intenția de a le oferi o formulă de tip „jumătate înăuntru, jumătate în afară”, după ce această variantă fusese respinsă în perioada negocierilor privind retragerea lor.

În același timp, relația personală cu regele Charles al III-lea a cunoscut recent o apropiere. În iulie, regele s-a întâlnit în privat cu Harry, Meghan și cei doi copii la Highgrove, într-un moment important pentru relațiile dintre membrii familiei.

Totuși, apropierea familială nu a fost însoțită de o modificare oficială a statutului cuplului.

Harry și Meghan își construiesc astfel viața în Marea Britanie în paralel cu activitățile lor internaționale și caritabile. Pentru Harry, apropierea de proiectele Invictus și WellChild este unul dintre motivele pentru care revenirea în Regatul Unit are o componentă practică importantă.

În același timp, statutul de persoane private limitează participarea lor la activitățile oficiale ale monarhiei. Orice extindere a prezenței lor publice va trebui, prin urmare, să se desfășoare în afara programului oficial al familiei regale.