Economie

De ce are nevoie România pentru a adera la euro, potrivit guvernatorului BNR

De ce are nevoie România pentru a adera la euro, potrivit guvernatorului BNRMugur Isărescu Sursa foto: Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, avertizează că menținerea unui ritm solid de creștere economică și continuarea convergenței către standardul de viață occidental depind de capacitatea României de a-și păstra echilibrele macroeconomice.

Guvernatorul BNR: Echilibrele economice, esențiale pentru România

El susține că disciplina fiscal-bugetară este importantă nu doar pentru stabilitatea economiei, ci și pentru credibilitatea țării și, în perspectivă, pentru adoptarea monedei euro.

Isărescu a făcut declarațiile marți, la evenimentul de lansare a volumului „Sustenabilitatea financiară - de la deficite la convergență nominală”.

„Putem avea un parcurs de creştere economică care să ne asigure continuarea convergenţei spre standardul de viaţă occidental doar dacă avem mare grijă de echilibrele macroeconomice. Şi aş putea să repet această frază importantă. Dacă nu vom asigura aceste echilibre, nu vom putea asigura durabilitatea unui parcurs economic solid. Mai mult de atât, sustenabilitatea, şi doresc să subliniez acest lucru, este esenţială şi pentru adoptarea euro”, a declarat Mugur Isărescu.

Inflația și deficitul bugetar blochează drumul spre moneda euro

Guvernatorul Băncii Naționale a relatat și un episod la care a asistat în urmă cu mai mulți ani, când unei țări care dorea să intre în zona euro i-au fost puse sub semnul întrebării criteriile privind inflația și deficitul bugetar.

„Am participat în urmă cu mai mulţi ani la o şedinţă a Consiliului General al Băncii Centrale Europene, în care o ţară doritoare să intre în zona euro şi-a prezentat criteriile de convergenţă nominală, toate îndeplinite pe hârtie.

Şi preşedintele BCE-ului de atunci, Jean-Claude Trichet, a spus: „Aveţi doi indicatori care, după toate elementele nu vor rămâne, nu sunt sustenabili: inflaţia şi deficitul bugetar. Şi i-a amânat cu toată durerea pe care am văzut-o atunci pe faţa guvernatorului ţării, care dorea intrarea în zona euro, de fapt se cerea intrarea în ERM II, în mecanismul cursurilor de schimb”, a subliniat guvernatorul BNR.

BNR: Fluctuaţiile economiei nu trebuie alimentate de politicile macroeconomice

În opinia lui Isărescu, politicile macroeconomice trebuie să contribuie la temperarea fluctuațiilor economiei, nu să le amplifice. El a atras atenția și asupra riscurilor asociate politicilor prociclice, prin care stimulentele sunt acordate într-o perioadă în care economia este deja în creștere.

„Când se pierde din vedere faptul că fluctuaţiile inerente într-o economie de piaţă, fluctuaţiile inerente ale economiei trebuie atenuate de politicile macroeconomice, nicidecum alimentate, economia tinde să evolueze pe traiectorii bulversante pentru societate. Cu atât mai mult într-un context internaţional, cu numeroase incertitudini şi reaşezări geopolitice şi economice, aşa cum este contextul actual”, a precizat Mugur Isărescu.

economie

economie. Sursa foto: Freepik

Guvernatorul recunoaște că BNR a greșit

El a explicat că perioadele de creștere economică ar trebui folosite pentru consolidarea rezervelor și a stabilității, astfel încât politicile de stimulare să poată fi utilizate atunci când economia încetinește.

„Şi aş adăuga aici, să îmi amintesc şi eu şi dumneavoastră câte discuţii au fost pentru, să spun aşa, un cuvânt sau două cuvinte care par o păsărească în limbajul nostru: să nu avem politici prociclice. Evitaţi politicile prociclice. Evitaţi ca atunci când economia creşte să mai introduceţi stimulente în economie.

Păstraţi exact ca în proverbul românesc «Vara se face sania şi iarna trăsura», păstraţi elementele de stimulent pentru perioadele în care economia, inerent, intră în descreştere. Probabil că nici noi, şi trebuie să recunoaştem aici, nu am încercat să explicăm mai bine această chestiune esenţială a politicilor într-o economie de piaţă. Ne-am oprit la acest barbarism prociclic, anticiclic şi am crezut că lumea înţelege rapid despre ce este vorba. Şi n-a fost aşa”, a mai declarat guvernatorul BNR.

Isărescu spune că România nu are credibilitate printre creditori

În final, Isărescu a subliniat importanța consolidării fiscal-bugetare pentru imaginea și stabilitatea economică a României.

„De la bun început, în lucrarea «Sustenabilitatea financiară de la deficite la convergenţa nominală» se subliniază că aceasta este menită să răspundă unei priorităţi cheie pentru România. Parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esenţial pentru credibilitatea României.

Credibilitatea se dobândeşte greu şi se pierde uşor. E aproape un pleonasm, iar pierderea credibilităţii poate avea consecinţe mult mai severe decât cele de deteriorare a unui anumit indicator macroeconomic. Este necesar ca politicile economice să fie atent calibrate, predictibile şi deci credibile”, a mai afirmat Isărescu.

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