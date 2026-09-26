Fitch Ratings a menținut ratingul Bulgariei la „BBB+”, dar a schimbat perspectiva de la stabilă la pozitivă, după reducerea incertitudinii politice. Agenția consideră că noul context poate accelera reformele, în timp ce economia țării continuă să avanseze într-un ritm mult peste zona euro.

Economia Bulgariei a crescut într-un ritm de aproximativ 3% începând din 2024, de aproape trei ori peste avansul de circa 1% înregistrat în zona euro.

În acest context, Fitch Ratings a confirmat ratingul suveran al țării la „BBB+” și a îmbunătățit perspectiva de la stabilă la pozitivă. Decizia este legată în principal de diminuarea incertitudinii politice după alegerile din aprilie și formarea unui guvern susținut de o majoritate parlamentară formată dintr-un singur partid.

Agenția consideră că stabilizarea situației politice poate crea condiții pentru accelerarea reformelor structurale. Acestea ar putea susține potențialul de creștere al economiei, majorarea nivelului de prosperitate și îmbunătățirea guvernanței în sectorul public.

Evaluarea vine după aderarea Bulgariei la zona euro la 1 ianuarie 2026, un pas pe care Fitch îl include printre elementele care susțin profilul de credit al țării.

Potrivit Fitch, ratingul Bulgariei continuă să fie sprijinit de apartenența la Uniunea Europeană și la zona euro. Agenția indică și poziția solidă a finanțelor publice și a balanței externe drept avantaje importante pentru evaluarea țării.

Există însă și riscuri care limitează această perspectivă favorabilă.

Printre acestea se află posibilitatea supraîncălzirii economiei, politica fiscală prociclică, inflația ridicată și deficitele de cont curent.

Fitch arată că Bulgaria a menținut din 2024 o creștere economică apropiată de 3%, în condițiile în care avansul zonei euro a fost de aproximativ 1%.

Consumul gospodăriilor a avut un rol important în susținerea economiei, însă ritmul ridicat al cererii interne contribuie și la dezechilibrele semnalate de agenție. Fitch estimează că economia Bulgariei va continua să crească în următorii ani, însă într-un ritm mai moderat.

Potrivit estimărilor agenției, ritmul de creștere a PIB va coborî treptat până la aproximativ 2,4% în 2028. Schimbarea ar urma să vină pe fondul unei temperări a cererii interne și al unei contribuții mai bune din partea exporturilor.

Chiar și în aceste condiții, perspectiva pozitivă acordată de Fitch indică posibilitatea unei îmbunătățiri ulterioare a profilului de credit al Bulgariei, dacă stabilitatea politică și reformele vor produce rezultatele așteptate.