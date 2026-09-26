Deficitul bugetar scade sub 3% din PIB. Cum arată bugetul României după opt luni

Deficitul bugetar al României a ajuns la 59,42 miliarde de lei în primele opt luni din 2026, cu 26,94 miliarde de lei mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025. Veniturile statului au crescut cu 11,4%, însă cheltuielile cu dobânzile au urcat cu 26,7%, potrivit datelor publicate sâmbătă de Ministerul Finanțelor.

Deficitul bugetului general consolidat s-a redus semnificativ în primele opt luni ale anului 2026 și a coborât la 2,89% din PIB, față de 4,51% în perioada ianuarie-august 2025.

În termeni nominali, diferența dintre veniturile și cheltuielile statului a fost de 59,42 miliarde de lei, față de 86,36 miliarde de lei în perioada similară a anului trecut. Reducerea este de 26,94 miliarde de lei, respectiv aproximativ 31%.

Ministerul Finanțelor arată că veniturile bugetare au avansat într-un ritm mai rapid decât cheltuielile.

„Ca pondere în PIB, deficitul a coborât de la 4,51% în primele opt luni ale anului 2025 la 2,89% în perioada similară din 2026, ceea ce reprezintă o îmbunătăţire de aproximativ 1,62 puncte procentuale. Evoluţia reflectă menţinerea procesului de consolidare fiscal-bugetară, în condiţiile în care veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 11,4%, într-un ritm semnificativ superior celui al cheltuielilor totale, care au avansat cu 4,2%. Veniturile totale au crescut cu aproape 48 miliarde de lei faţă de primele opt luni din 2025, în timp ce cheltuielile au avansat cu aproximativ 21,06 miliarde de lei”, informează Ministerul Finanţelor.

Veniturile totale au ajuns la 468,10 miliarde de lei, în creștere cu aproape 48 de miliarde de lei față de primele opt luni ale anului trecut.

Veniturile fiscale au totalizat 242,69 miliarde de lei, cu 14,3% peste nivelul din perioada similară din 2025.

Pe lângă deficitul bugetar în scădere, încasările din TVA au ajuns la 103,35 miliarde de lei, cu 20,80 miliarde de lei mai mult decât în primele opt luni din 2025. Creșterea procentuală a fost de 25,2%. Din impozitul pe salarii și venit, statul a încasat 42,86 miliarde de lei, în creștere cu 8,1%, iar impozitul pe profit a adus 29,55 miliarde de lei, cu 9,1% mai mult.

Contribuțiile de asigurări au ajuns la 147,53 miliarde de lei, cu 7,1% peste nivelul de anul trecut.

O creștere de peste 30% a fost înregistrată și în cazul impozitelor și taxelor pe proprietate, unde încasările au ajuns la aproximativ 11,02 miliarde de lei.

Sumele primite de la Uniunea Europeană și alți donatori au totalizat 43,38 miliarde de lei, cu 37,7% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea deficitului trebuie continuată prin controlul cheltuielilor și păstrarea investițiilor considerate esențiale.

„Execuţia bugetară la opt luni confirmă continuarea procesului de consolidare fiscală şi faptul că măsurile adoptate produc efecte. Este important că această ajustare are loc într-un context în care veniturile cresc într-un ritm semnificativ mai rapid decât cheltuielile, iar finanţarea din fonduri europene şi PNRR continuă să susţină economia şi proiectele de dezvoltare ale României. Trebuie să păstrăm însă, obligatoriu, o abordare prudentă în perioada următoare.

Fiecare decizie de cheltuire a banului public trebuie cântărită cu responsabilitate, în contextul presiunilor ridicate asupra bugetului şi al unui spaţiu fiscal limitat, dar şi al factorilor externi care pot influenţa evoluţia economiei României. De aceea, disciplina cheltuielilor, prioritizarea strictă şi menţinerea investiţiilor esenţiale sunt condiţii obligatorii pentru continuarea consolidării fiscale,“ a declarat Alexandru Nazare, Ministrul Finanţelor.

Cheltuielile totale ale statului au ajuns la 527,53 miliarde de lei în primele opt luni din 2026, în creștere cu 4,2%. Cheltuielile de personal au fost de 109,04 miliarde de lei, cu 4,26 miliarde de lei mai mici decât în aceeași perioadă din 2025. Ca pondere în PIB, acestea au coborât la 5,3%.

În schimb, cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 7,1%, până la 67,83 miliarde de lei.

O creștere mai mare a fost înregistrată la dobânzi. Statul a plătit 42,05 miliarde de lei, cu aproximativ 8,86 miliarde de lei, respectiv 26,7%, mai mult decât în primele opt luni din 2025. Cheltuielile cu asistența socială au fost de 166,87 miliarde de lei, în scădere cu 0,3%.

Cheltuielile pentru investiții au crescut de la 71,95 miliarde de lei la 97,05 miliarde de lei, ceea ce înseamnă un plus de 25,1 miliarde de lei.

Plățile pentru proiectele finanțate prin cadrul financiar european 2021-2027 și prin PNRR au crescut cu 27 de miliarde de lei, respectiv cu 67,3%. Din totalul investițiilor, 69,2% reprezintă plăți pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 2021-2027.

”Datele execuţiei bugetare la opt luni indică astfel continuarea ajustării deficitului bugetar, concomitent cu o creştere semnificativă a veniturilor şi cu menţinerea finanţării proiectelor din fonduri europene şi PNRR. Reducerea deficitului cu aproape 27 miliarde de lei faţă de perioada similară din 2025 şi diminuarea acestuia de la 4,51% la 2,89% din PIB reprezintă principalii indicatori ai procesului de consolidare fiscal-bugetară în primele opt luni ale anului„, precizează Ministerul Finanţelor.