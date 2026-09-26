Europa se apropie de sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de aproximativ 70%, față de 80% în aceeași perioadă a anului trecut. Alexandros Exarchou, șeful AKTOR, avertizează că intensificarea competiției pe piața internațională și problemele de aprovizionare ar putea împinge prețul gazelor până la 100 de euro pe megawatt-oră, potrivit energypress.gr.

Europa riscă să intre în lunile de iarnă într-o poziție dificilă pe piața gazelor, în condițiile în care ritmul de refacere a stocurilor rămâne redus, iar marii cumpărători își asigură deja cantități prin contracte pe termen lung.

Alexandros Exarchou a atras atenția asupra diferenței dintre strategia adoptată de alte state și cea urmată în prezent de Europa.

„Qatar, un important producător de gaze, a ales să încheie acorduri pe termen lung cu America pentru GNL. La fel a făcut și China, care își păstrează intacte propriile rezerve mari pentru orice eventualitate. În același timp, europenii observă evoluțiile. De unde speră ei mai exact să cumpere gaze pentru a-și umple depozitele?”, a întrebat domnul Exarchou ieri, în cadrul conferinței de presă care a urmat publicării rezultatelor semestriale.

Cu aproximativ două luni înainte de noiembrie, gradul de ocupare a depozitelor europene este de aproximativ 70%, sub nivelul de 80% înregistrat anul trecut.

În același timp, competiția pentru gaze pe piața internațională devine tot mai puternică. Situația din Orientul Mijlociu afectează exporturile din Golf, în timp ce contractele pentru GNL pe termen lung devin o componentă importantă a aprovizionării.

În aceste condiții, Alexandros Exarchou și-a revizuit perspectiva referitoare la evoluția prețurilor.

„În acest context, prognoza mea anterioară privind creșterea TTF la 85 de euro pe megawatt-oră se dovedește acum a fi destul de optimistă, prețul gazelor ar putea ajunge la 100 de euro și sper că iarna nu va fi rece”, a spus el.

O altă problemă este reprezentată de sursele pe care Europa se poate baza pentru aprovizionare. Exarchou a amintit că în Germania există discuții privind posibilitatea revenirii gazului rusesc, însă consideră că o eventuală reluare a livrărilor nu ar însemna și revenirea la prețurile din 2020.

Europa se află astfel între nevoia de a evita o dependență exclusivă de GNL-ul american și decizia de a renunța la gazele rusești, în timp ce livrările din zona Golfului sunt afectate. Exarchou consideră că statele europene ar trebui să își asigure din timp cantitățile necesare prin acorduri pe termen lung.

„Dacă cineva ar fi inteligent, ar înțelege că Europa trebuie să asigure cantități de GNL din Statele Unite în timp util, prin contracte pe termen lung. De aceea, continui să cred că, dacă presiunile energetice se intensifică, UE se va îndrepta către o euroobligațiune sau un instrument similar RRF”, a declarat dl Exarchou.

Acesta și-a exprimat, totodată, îngrijorarea privind efectele pe care scumpirea energiei le-ar putea avea asupra inflației și a facturilor suportate de consumatori.

„Cred că toată lumea are dreptul să știe de ce plătește sau va plăti prețuri mult mai mari la electricitate. Nu pot înțelege cum poate fi justified prețul energiei electrice pe timp de iarnă și, bineînțeles, prețul petrolului”, a remarcat el.

Presiunile nu vizează doar gazele naturale. Piața europeană a motorinei ar putea fi afectată în cazul unei reduceri a livrărilor din Statele Unite. Rapoartele citate în material indică posibilitatea introducerii unor restricții asupra exporturilor americane de motorină, în încercarea administrației Trump de a ține sub control prețurile interne înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

O eventuală perturbare a livrărilor ar apărea într-un moment dificil pentru Europa, înainte de sezonul rece și în condițiile în care alte două surse importante de aprovizionare, Rusia și Orientul Mijlociu, sunt deja afectate.

Potrivit calculelor Citi, în condiții normale, motorina provenită din Statele Unite reprezintă aproximativ 7,5% din oferta totală a Europei și aproximativ 10% din cea a Marii Britanii.

Procentele nu indică o dependență totală de piața americană, însă arată dimensiunea cantităților care ar trebui înlocuite rapid din alte surse în cazul unei reduceri a exporturilor, cu posibile efecte asupra prețurilor.