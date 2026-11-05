Serghei Lavrov, despre un război între Rusia și Europa. „Va fi diferit și foarte scurt”
- Adriana Popescu
- 5 noiembrie 2026, 07:47
Rusia nu intenționează să intre într-un război cu Europa, dar este pregătită să răspundă în cazul declanșării unui conflict, a declarat Serghei Lavrov la Conferința internațională privind securitatea eurasiatică, organizată la Minsk. Oficialul rus a vorbit și despre condițiile în care Moscova ar putea relua cooperarea cu statele occidentale, relatează agenția de presă Xinhua.
Serghei Lavrov, despre posibilitatea unui război între Rusia și Europa
Șeful diplomației ruse a abordat relațiile dintre Moscova și statele europene în cadrul celei de-a patra Conferințe internaționale privind securitatea eurasiatică, desfășurată în capitala Belarusului. Lavrov a declarat că Rusia nu urmărește declanșarea unui conflict militar cu Europa și nu are un asemenea război în planurile sale. Cu toate acestea, oficialul a afirmat că Moscova este pregătită pentru o confruntare în cazul în care aceasta ar fi inițiată de partea europeană.
„Va fi diferit și foarte scurt", afirmă Lavrov.
Ministrul rus de externe a susținut că Moscova nu a exclus niciodată posibilitatea cooperării cu Occidentul. Potrivit acestuia, Rusia este dispusă să colaboreze cu statele occidentale care renunță la ceea ce autoritățile ruse consideră a fi o politică ostilă.
În privința reluării unui dialog direct cu Europa, Lavrov a declarat că perspectivele rămân incerte. Acesta a susținut că statele occidentale se îndepărtează de procesul de tranziție către o ordine mondială multipolară.
Lukașenko avertizează asupra protestelor din Europa
La aceeași conferință, președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a abordat situația politică și de securitate de pe continentul european.
În discursul de deschidere, liderul belarus a afirmat că dezvoltarea unui sistem de securitate și cooperare durabilă în Eurasia reprezintă o necesitate practică, ale cărei rezultate ar putea avea efecte la nivel mondial.
Lukașenko a făcut referire și la protestele organizate în mai multe state europene. Acesta a afirmat că amploarea manifestațiilor ar trebui interpretată drept un avertisment pentru guvernele europene.
Președintele Belarusului a îndemnat statele membre ale Uniunii Europene să identifice posibilități de colaborare.
Războiul din Ucraina, un alt subiect abordat la Minsk
Aleksandr Lukașenko a vorbit și despre războiul din Ucraina, avertizând că actuala situație ar putea conduce la izbucnirea unui alt conflict militar de amploare.
Liderul belarus și-a exprimat speranța că va fi identificată într-un timp cât mai scurt o soluție pașnică pentru încheierea războiului. Conferința internațională de la Minsk, organizată de Ministerul de Externe al Belarusului, a reunit peste 600 de participanți, reprezentând aproximativ 50 de țări și regiuni.
Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a două zile, iar discuțiile au vizat controlul armamentului, utilizarea noilor tehnologii în domeniul securității și viitorul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC).
Din această organizație fac parte șase state: Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia și Tadjikistan.