Rusia nu intenționează să intre într-un război cu Europa, dar este pregătită să răspundă în cazul declanșării unui conflict, a declarat Serghei Lavrov la Conferința internațională privind securitatea eurasiatică, organizată la Minsk. Oficialul rus a vorbit și despre condițiile în care Moscova ar putea relua cooperarea cu statele occidentale, relatează agenția de presă Xinhua.

Șeful diplomației ruse a abordat relațiile dintre Moscova și statele europene în cadrul celei de-a patra Conferințe internaționale privind securitatea eurasiatică, desfășurată în capitala Belarusului. Lavrov a declarat că Rusia nu urmărește declanșarea unui conflict militar cu Europa și nu are un asemenea război în planurile sale. Cu toate acestea, oficialul a afirmat că Moscova este pregătită pentru o confruntare în cazul în care aceasta ar fi inițiată de partea europeană.

„Va fi diferit și foarte scurt", afirmă Lavrov.

Ministrul rus de externe a susținut că Moscova nu a exclus niciodată posibilitatea cooperării cu Occidentul. Potrivit acestuia, Rusia este dispusă să colaboreze cu statele occidentale care renunță la ceea ce autoritățile ruse consideră a fi o politică ostilă.

În privința reluării unui dialog direct cu Europa, Lavrov a declarat că perspectivele rămân incerte. Acesta a susținut că statele occidentale se îndepărtează de procesul de tranziție către o ordine mondială multipolară.

La aceeași conferință, președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a abordat situația politică și de securitate de pe continentul european.

În discursul de deschidere, liderul belarus a afirmat că dezvoltarea unui sistem de securitate și cooperare durabilă în Eurasia reprezintă o necesitate practică, ale cărei rezultate ar putea avea efecte la nivel mondial.

Lukașenko a făcut referire și la protestele organizate în mai multe state europene. Acesta a afirmat că amploarea manifestațiilor ar trebui interpretată drept un avertisment pentru guvernele europene.

Președintele Belarusului a îndemnat statele membre ale Uniunii Europene să identifice posibilități de colaborare.

Aleksandr Lukașenko a vorbit și despre războiul din Ucraina, avertizând că actuala situație ar putea conduce la izbucnirea unui alt conflict militar de amploare.

Liderul belarus și-a exprimat speranța că va fi identificată într-un timp cât mai scurt o soluție pașnică pentru încheierea războiului. Conferința internațională de la Minsk, organizată de Ministerul de Externe al Belarusului, a reunit peste 600 de participanți, reprezentând aproximativ 50 de țări și regiuni.

Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a două zile, iar discuțiile au vizat controlul armamentului, utilizarea noilor tehnologii în domeniul securității și viitorul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC).

Din această organizație fac parte șase state: Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia și Tadjikistan.