Reorganizarea administrativ-teritorială a României revine în dezbatere. Discutăm despre excluderile din grupurile parlamentare ale PNL și despre raportul AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Mai discutăm despre refuzurile invitațiilor la recepția de 1 Decembrie de la Cotroceni, despre trecerea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu și despre stadiul negocierilor de pace pentru Ucraina.

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