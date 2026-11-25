HAI România!
Nicușor, ia-ți sarmalele înapoi!
- Nicolae Comănescu
- 25 noiembrie 2026, 12:10
Reorganizarea administrativ-teritorială a României revine în dezbatere. Discutăm despre excluderile din grupurile parlamentare ale PNL și despre raportul AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Mai discutăm despre refuzurile invitațiilor la recepția de 1 Decembrie de la Cotroceni, despre trecerea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu și despre stadiul negocierilor de pace pentru Ucraina.
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