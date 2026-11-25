Procurorii DIICOT și polițiștii Capitalei au efectuat miercuri, 25 noiembrie 2026, 45 de percheziții domiciliare în București și în șase județe, într-un dosar care vizează două grupări infracționale suspectate de șantaj, trafic de persoane, camătă, proxenetism și muncă forțată. Potrivit surselor apropiate de anchetă și citate de stiripesurse, printre persoanele vizate se numără frații Nuțu și Sile Cămătaru, iar Florin Salam, Tzancă Uraganu și alți interpreți cunoscuți s-ar afla printre victime.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Poliției Capitalei, au descins la mai multe adrese din București și din județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș.

În acest dosar sunt investigate infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunere la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.

Anchetatorii au pus în executare și peste 40 de mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie conduse la sediul central al DIICOT pentru audieri.

Potrivit surselor judiciare citate de Știripesurse.ro, printre persoanele suspectate de implicare în activitățile cercetate de procurori se numără:

Nuțu Cămătaru;

Sile Cămătaru;

Balint Vasile Daniel, cunoscut drept Dani al lui Sile, fiul lui Sile Cămătaru;

Balint Nuțu Mario, fiul lui Sile Cămătaru;

Dan Emanuel Daniel, cunoscut drept Manu Bombardierul, ginerele lui Nuțu Cămătaru;

Petcu Cezar, ginerele lui Nuțu Cămătaru;

Șpac Vladimir Florin, zis Șpac;

Țuțu Radu Giovani, zis Giovani;

Ionescu Mohamed, zis Mohamed;

Nedelcu Giani Laurențiu, zis Giani.

Ultimele patru persoane sunt prezentate de sursele citate drept apropiați ai familiei Cămătaru. Conform informațiilor comunicate de Poliția Română și DIICOT, cele două grupări s-ar fi format începând din anul 2025, în București și Ilfov. Legăturile de rudenie și interesele financiare comune ar fi stat la baza constituirii acestora. Grupările ar fi colaborat și ar fi avut inclusiv membri comuni.

Procurorii suspectează că, pe lângă veniturile obținute prin controlarea activității unor interpreți de muzică lăutărească, membrii grupărilor ar fi câștigat bani din camătă, taxe de protecție și exploatarea sexuală a unor persoane în străinătate.

Printre artiștii care ar figura ca persoane vătămate în dosarul DIICOT se numără Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Biju, Cocoș de la Călărași și Lele.

Anchetatorii suspectează că membrii celor două grupări ar fi urmărit să decidă la ce evenimente pot participa interpreții și în ce condiții își pot desfășura activitatea profesională. Pentru a-i determina să accepte aceste condiții, suspecții ar fi recurs la amenințări, intimidare și constrângeri morale. Aceștia s-ar fi folosit inclusiv de reputația unuia dintre liderii grupărilor, cunoscut pentru antecedentele sale penale și implicarea în acte de violență.

„În acțiunile lor, suspecții au valorificat autoritatea și reputația unuia dintre lideri, cunoscut la nivel național pentru antecedentele sale infracționale și pentru mediatizarea unor fapte săvârșite cu violență. Teama generată de asocierea celorlalți membri cu acesta era folosită ca mijloc de intimidare a artiștilor și a persoanelor care intermediau contractarea acestora”, se arată în comunicatul DIICOT.

Procurorii au stabilit că unii dintre membrii grupărilor ar fi fost desemnați să stea în apropierea artiștilor, să le urmărească activitatea și să verifice dacă aceștia respectă condițiile impuse în privința participării la spectacole.

O parte dintre faptele investigate de DIICOT ar fi avut loc în vara anului 2026, când mai mulți artiști ar fi fost amenințați pentru a refuza contractele oferite de organizatorii unor evenimente. Potrivit procurorilor, suspecții ar fi urmărit să înlăture concurența și să obțină controlul asupra spectacolelor de muzică lăutărească, astfel încât cluburile administrate de aceștia să beneficieze de prezența interpreților cunoscuți.

Presiunile ar fi fost exercitate inclusiv asupra impresarilor și persoanelor care negociau participarea artiștilor la evenimente.

„Astfel, pe parcursul sezonului estival 2026, mai mulți interpreți de muzică lăutărească au fost constrânși, prin amenințări cu acte de violență, să nu participe la evenimente organizate de alte cluburi sau la un festival, întrucât acestea concurau cu activitățile desfășurate în cluburile controlate de grupul infracțional. Totodată, în încercarea de a obține monopolul asupra acestui segment de activitate, suspecții au exercitat presiuni și asupra unor persoane care intenționau să intermedieze contractarea artiștilor”, au transmis procurorii.

Dosarul instrumentat de DIICOT vizează și suspiciuni privind supunerea unor interpreți la muncă forțată sau obligatorie. Participarea artiștilor la anumite spectacole ar fi fost permisă numai dacă aceștia acceptau să cânte fără remunerație la evenimentele găzduite de cluburile controlate de membrii grupărilor.

În cazul uneia dintre persoanele vătămate, procurorii au identificat mai multe situații în care aceasta ar fi fost amenințată și constrânsă psihic să susțină reprezentații gratuite sau să accepte sume mult mai mici decât onorariile sale obișnuite.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste, suspecții condiționau participarea unor artiști la anumite spectacole de acceptarea obligației de a presta gratuit în cadrul evenimentelor organizate în cluburile aflate sub controlul grupului infracțional.

De asemenea, prin acte repetate de constrângere psihică, amenințări cu violențe și intimidări, coordonatorii grupurilor au determinat una dintre persoanele vătămate să presteze servicii muzicale în beneficiul acestora, în condițiile stabilite unilateral, fără a primi vreo remunerație sau în schimbul unor onorarii semnificativ mai mici decât cele practicate în mod obișnuit pentru prestații similare”, se arată în comunicatul DIICOT.

Ancheta procurorilor nu se limitează la activitățile desfășurate de suspecți în industria muzicală. Membrii celor două grupări ar fi solicitat și bani sub forma unor taxe de protecție, invocând prestarea unor servicii de pază.

De asemenea, aceștia ar fi obținut venituri din exploatarea sexuală a unor persoane pe care le-ar fi determinat să practice prostituția în Germania și Elveția.

Autoritățile nu au comunicat până în prezent câte persoane ar fi fost exploatate sexual și nici care este valoarea totală a veniturilor obținute de suspecți din activitățile cercetate.

Procurorii DIICOT au documentat și activități de camătă desfășurate de unii dintre membrii celor două grupări. Aceștia ar fi acordat în mod repetat împrumuturi cu dobândă, fără să dețină autorizațiile necesare. Pentru recuperarea banilor, suspecții ar fi exercitat presiuni asupra persoanelor împrumutate, recurgând la amenințări și la acte de violență. În unele situații, membrii familiilor debitorilor ar fi fost, de asemenea, vizați.

Într-unul dintre cazurile investigate, un suspect ar fi încercat să oblige o persoană să îi cedeze un autoturism de lux în contul datoriei. Valoarea mașinii depășea considerabil suma împrumutată.

„Din investigații a reieșit că unii dintre membrii grupurilor acordau, ca îndeletnicire, împrumuturi bănești cu dobândă, fără a fi autorizați în acest sens. Ulterior, aceștia au constrâns victimele, în mod repetat, prin amenințarea cu acte de violență, dar și săvârșirea de infracțiuni asupra acestora și a familiilor, cu scopul de a le restitui sumele împrumutate și dobânzile aferente”, au transmis anchetatorii.

La operațiunea desfășurată miercuri participă și polițiști de investigații criminale, polițiști din cadrul celor șase sectoare ale Capitalei, precum și efective din județele Brașov și Mureș. Acțiunea beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Poliția Română a anunțat că la desfășurarea operațiunii participă și specialiști ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Până la acest moment, autoritățile nu au făcut publice identitățile suspecților și ale artiștilor care figurează ca persoane vătămate. Nu au fost comunicate nici denumirile cluburilor care ar fi fost controlate de grupări sau numele festivalului la care interpreții ar fi fost împiedicați să participe. De asemenea, anchetatorii nu au anunțat dispunerea unor măsuri preventive în acest dosar.