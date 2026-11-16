Nominalizările pentru premiile Grammy 2027 au fost anunțate luni, 16 noiembrie, iar artista britanică Raye conduce clasamentul cu 11 selecții, urmată de Rosalía, cu nouă. Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Bruno Mars și Phoebe Bridgers se numără printre artiștii aflați în cursa pentru cele mai importante trofee. Cea de-a 69-a ediție a galei va avea loc pe 7 februarie 2027, la Crypto.com Arena din Los Angeles, și va fi transmisă de ABC, Disney+ și Hulu.

Raye ocupă primul loc în clasamentul artiștilor cu cele mai multe nominalizări, în timp ce Rosalía se află pe poziția a doua. Cu șapte nominalizări fiecare, Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo și Phoebe Bridgers completează grupul celor mai nominalizați artiști. Bruno Mars, Leon Thomas și Olivia Dean au obținut câte șase nominalizări.

Potrivit publicației Variety, ediția din 2027 este marcată de prezența numeroaselor artiste în principalele categorii. Șapte dintre cele opt nominalizări la „Albumul anului” aparțin unor femei, singurul bărbat din această categorie fiind Bruno Mars.

Aceeași distribuție se regăsește la „Cântecul anului”, în timp ce la „Înregistrarea anului” șase dintre cele opt nominalizări sunt pentru artiste. Printre celelalte două se află și colaborarea dintre Tame Impala și Jennie.

În categoria „Albumul anului”, Raye a fost nominalizată pentru „This Music May Contain Hope”, iar Rosalía pentru ediția extinsă a albumului „Lux”. Pe lista nominalizărilor se mai află Phoebe Bridgers, cu „Lost Weekend”, Olivia Dean, cu „The Art of Loving”, Ella Langley, cu „Dandelion”, și Bruno Mars, cu „The Romantic”.

Olivia Rodrigo concurează cu „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, în timp ce Taylor Swift a primit o nominalizare pentru „The Life of a Showgirl”.

Nominalizarea obținută de Taylor Swift reprezintă și egalarea unui record în categoria „Albumul anului”. Artista a ajuns la cinci albume noi nominalizate consecutiv, performanță realizată și de Kendrick Lamar.

În total, Swift figurează la cinci categorii ale ediției Grammy 2027, inclusiv la cele pentru albumul, înregistrarea și cântecul anului.

Taylor Swift a înscris două melodii diferite în competiția pentru „Înregistrarea anului” și „Cântecul anului”. Pentru prima categorie, artista a ales „The Fate of Ophelia”, în timp ce pentru cea de-a doua a propus „I Knew It, I Knew You”, piesă inclusă în filmul Disney „Toy Story 5”. Ambele melodii au primit nominalizări, iar „I Knew It, I Knew You” figurează și în categoria dedicată cântecelor compuse pentru producții cinematografice.

O altă nominalizare a artistei este pentru „The Life of a Showgirl”, colaborarea cu Sabrina Carpenter, înscrisă la categoria „Cea mai bună interpretare pop a unui duo sau grup”. Bruno Mars a adoptat o strategie asemănătoare. Melodia „I Just Might” a fost nominalizată pentru „Înregistrarea anului”, în timp ce „Risk It All” se află în competiția pentru „Cântecul anului”.

Spre deosebire de cei doi, mai mulți dintre artiștii nominalizați au intrat în ambele categorii cu aceeași piesă.

Printre melodiile care concurează atât pentru „Înregistrarea anului”, cât și pentru „Cântecul anului” se află „Man I Need”, interpretată de Olivia Dean, „Choosin' Texas”, a Ellei Langley, „Where Is My Husband!”, a lui Raye, „The Cure”, a Oliviei Rodrigo, și „Berghain”, a Rosalíei.

Cea de-a 69-a ediție a premiilor Grammy este programată duminică, 7 februarie 2027, la Crypto.com Arena din Los Angeles.

Ceremonia va fi transmisă în direct de postul american ABC și va putea fi urmărită prin intermediul platformelor de streaming Disney+ și Hulu.

„Man I Need” – Olivia Dean

„Choosin' Texas” – Ella Langley

„I Just Might” – Bruno Mars

„Where Is My Husband!” – Raye

„The Cure” – Olivia Rodrigo

„Berghain” – Rosalía, Björk, Yves Tumor

„The Fate of Ophelia” – Taylor Swift

„Dracula” – Tame Impala feat. Jennie

„Lost Weekend” – Phoebe Bridgers

„The Art of Loving” – Olivia Dean

„Dandelion” – Ella Langley

„The Romantic” – Bruno Mars

„This Music May Contain Hope.” – Raye

„You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” – Olivia Rodrigo

„Lux (Complete Works)” – Rosalía

„The Life of a Showgirl” – Taylor Swift

„Berghain” – Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella și Dylan Wiggins (Rosalía, Björk, Yves Tumor)

„Choosin' Texas” – Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley și Joybeth Taylor (Ella Langley)

„The Cure” – Daniel Nigro și Olivia Rodrigo (Olivia Rodrigo)

„Hate That I Made You Love Me” – Ariana Grande, Max Martin și Ilya Salmanzadeh (Ariana Grande)

„I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5)” – Jack Antonoff și Taylor Swift (Taylor Swift)

„Man I Need” – Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. și Zach Nahome (Olivia Dean)

„Risk It All” – Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence și Bruno Mars (Bruno Mars)

„Where Is My Husband!” – Rachel Keen și Mike Sabath (Raye)

Angine de Poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyyter

Sienna Spiro

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters

„I Must Be Dreaming” – Alabama Shakes

„Lost Weekend” – Phoebe Bridgers

„Music, Fashion, Film” – Charli xcx

„Getting Killed” – Geese

„The Mountain” – Gorillaz

„Lux (Complete Works)” – Rosalía

„Fabienk” – Angine de Poitrine

„Kill Me” – Phoebe Bridgers

„Au Pays du Cocaine” – Geese

„Reliquia” – Rosalía

„Showbiz” – Hayley Williams

„Sarniezz” – Angine de Poitrine

„Lost Boys” – Phoebe Bridgers

„Trinidad” – Geese

„What's Wrong With Me” – Olivia Rodrigo, Robert Smith

„In the Stars” – The Rolling Stones

„In the Stars” – Mick Jagger și Keith Richards (The Rolling Stones)

„Lost Boys” – Phoebe Bridgers, Bo Burnham, Alex G, Christian Lee Hutson și Marshall Vore (Phoebe Bridgers)

„My Only Angel” – Joe Perry, Matt Schwartz, Steven Tyler și Dominic Harrison (Aerosmith, Yungblud)

„Streets of Minneapolis - Radio Mix” – Bruce Springsteen

„Trinidad” – Max Bassin, Dominic DiGesu, Emily Green și Cameron Winter (Geese)

„What's Wrong With Me” – Daniel Nigro, Olivia Rodrigo și Sasha Sloan (Olivia Rodrigo, Robert Smith)

„Your Favorite Toy” – Foo Fighters

„Vol.II” – Angine de Poitrine

„Your Favorite Toy” – Foo Fighters

„The Wow! Signal” – Muse

„Foreign Tongues” – The Rolling Stones

„Frozen Charlotte” – Jack White

„The Edge of Perfection” – Anthrax

„Hive Mind” – Knocked Loose feat. Denzel Curry

„Your Ghost Again” – Mastodon

„Let There Be Shred” – Megadeth

„End of You” – Poppy, Amy Lee, Courtney LaPlante

„Man I Need” – Olivia Dean

„Risk It All” – Bruno Mars

„Where Is My Husband!” – Raye

„The Cure” – Olivia Rodrigo

„Sauvignon Blanc” – Rosalía

„Runway” – Lady Gaga și Doechii

„Bring Your Love” – Madonna și Sabrina Carpenter

„Click Clack Symphony” – Raye și Hans Zimmer

„The Life of a Showgirl” – Taylor Swift și Sabrina Carpenter

„Dracula” – Tame Impala și Jennie

„The Art of Loving” – Olivia Dean

„Petal” – Ariana Grande

„The Romantic” – Bruno Mars

„This Music May Contain Hope” – Raye

„You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” – Olivia Rodrigo

„Lights Burn Dimmer” – Fred again.., Jamie T

„I Feel So Free” – Madonna

„Crank” – Slayyyter

„My Old Ways” – Tame Impala

„Melatonin” – Tinashe

„Music” – underscores

„Confessions II” – Madonna

„Sexistential” – Robyn

„Soma” – Skrillex

„Wor$t Girl in America” – Slayyyter

„Deadbeat” – Tame Impala

„Dillagence II” – Busta Rhymes și J Dilla

„Am I the Drama?” – Cardi B

„God Gotta Afro & Gold Hoops” – Rapsody

„Octane” – Don Toliver

„Everything Is a Lot” – Wale

„Bully - Deluxe” – Kanye West (Ye)

„E85” – Derek Anderson, Aaron Paryce Cheung, Jaasu Mallory, Jacques Webster și Caleb Toliver (Don Toliver)

„ErrTime” – Matthew Allen, Javaan Durrell Anderson, Belcalis Almanzar, Ronnie Jackson, James D. Steed și Jordan Thorpe (Cardi B)

„Girl, Get Up” – Darius Scott, Jaylah Hickmon, Jahlil Gunter, Solána Rowe, Anthony „Moosa” Tiffith Jr. și Anthony „Top Dawg” Tiffith (Doechii feat. SZA)

„Let 'Em Know” – T.I. și Pharrell Williams (T.I.)

„Spend Dat” – Caresha Romeka Brownlee, Akil King, Maurice Simmonds și Anthony Germaine White (Yung Miami)

„Good Flirts” – Baby Keem feat. Kendrick Lamar și Momo Boyd

„ErrTime” – Cardi B

„Run It Back!!” – De La Soul feat. Nas

„Let 'Em Know” – T.I.

„Body” – Don Toliver

„Returning to Myself” – Brandi Carlile

„Sad and Beautiful World” – Mavis Staples

„Future Soul” – Tedeschi Trucks Band

„Masks Off” – Jesse Welles

„World's Gone Wrong” – Lucinda Williams

Tony Berg

Dernst „D'Mile” Emile II

Noah Goldstein

Miranda Lambert

Mike Sabath