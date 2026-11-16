Premiile Grammy 2027. Lista completă a nominalizărilor
- Bianca Ion
- 16 noiembrie 2026, 18:45
- Premiile Grammy 2027. Raye, Rosalía și Taylor Swift concurează pentru Albumul anului
- Taylor Swift și Bruno Mars au ales piese diferite pentru marile categorii
- Când are loc gala Grammy 2027
- Lista principalelor nominalizări la Grammy 2027
- Înregistrarea anului (Record of the Year)
- Albumul anului (Album of the Year)
- Cântecul anului (Song of the Year)
- Cel mai bun artist debutant (Best New Artist)
- Cel mai bun album de muzică alternativă (Best Alternative Music Album)
- Cea mai bună interpretare de muzică alternativă (Best Alternative Music Performance)
- Cea mai bună interpretare rock (Best Rock Performance)
- Cel mai bun cântec rock (Best Rock Song)
- Cel mai bun album rock (Best Rock Album)
- Cea mai bună interpretare metal (Best Metal Performance)
- Cea mai bună interpretare pop solo (Best Solo Pop Performance)
- Cea mai bună interpretare pop a unui duo sau grup (Best Pop Duo/Group Performance)
- Cel mai bun album pop vocal (Best Pop Vocal Album)
- Cea mai bună înregistrare dance/electronică (Best Dance/Electronic Recording)
- Cel mai bun album dance/electronic (Best Dance/Electronic Album)
- Cel mai bun album rap (Best Rap Album)
- Cel mai bun cântec rap (Best Rap Song)
- Cea mai bună interpretare rap (Best Rap Performance)
- Cel mai bun album Americana (Best Americana Album)
- Producătorul anului, muzică non-clasică (Producer of the Year, Non-Classical)
- Compozitorul anului, muzică non-clasică (Songwriter of the Year, Non-Classical)
Nominalizările pentru premiile Grammy 2027 au fost anunțate luni, 16 noiembrie, iar artista britanică Raye conduce clasamentul cu 11 selecții, urmată de Rosalía, cu nouă. Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Bruno Mars și Phoebe Bridgers se numără printre artiștii aflați în cursa pentru cele mai importante trofee. Cea de-a 69-a ediție a galei va avea loc pe 7 februarie 2027, la Crypto.com Arena din Los Angeles, și va fi transmisă de ABC, Disney+ și Hulu.
Raye ocupă primul loc în clasamentul artiștilor cu cele mai multe nominalizări, în timp ce Rosalía se află pe poziția a doua. Cu șapte nominalizări fiecare, Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo și Phoebe Bridgers completează grupul celor mai nominalizați artiști. Bruno Mars, Leon Thomas și Olivia Dean au obținut câte șase nominalizări.
Potrivit publicației Variety, ediția din 2027 este marcată de prezența numeroaselor artiste în principalele categorii. Șapte dintre cele opt nominalizări la „Albumul anului” aparțin unor femei, singurul bărbat din această categorie fiind Bruno Mars.
Aceeași distribuție se regăsește la „Cântecul anului”, în timp ce la „Înregistrarea anului” șase dintre cele opt nominalizări sunt pentru artiste. Printre celelalte două se află și colaborarea dintre Tame Impala și Jennie.
Premiile Grammy 2027. Raye, Rosalía și Taylor Swift concurează pentru Albumul anului
În categoria „Albumul anului”, Raye a fost nominalizată pentru „This Music May Contain Hope”, iar Rosalía pentru ediția extinsă a albumului „Lux”. Pe lista nominalizărilor se mai află Phoebe Bridgers, cu „Lost Weekend”, Olivia Dean, cu „The Art of Loving”, Ella Langley, cu „Dandelion”, și Bruno Mars, cu „The Romantic”.
Olivia Rodrigo concurează cu „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, în timp ce Taylor Swift a primit o nominalizare pentru „The Life of a Showgirl”.
Nominalizarea obținută de Taylor Swift reprezintă și egalarea unui record în categoria „Albumul anului”. Artista a ajuns la cinci albume noi nominalizate consecutiv, performanță realizată și de Kendrick Lamar.
În total, Swift figurează la cinci categorii ale ediției Grammy 2027, inclusiv la cele pentru albumul, înregistrarea și cântecul anului.
Taylor Swift și Bruno Mars au ales piese diferite pentru marile categorii
Taylor Swift a înscris două melodii diferite în competiția pentru „Înregistrarea anului” și „Cântecul anului”. Pentru prima categorie, artista a ales „The Fate of Ophelia”, în timp ce pentru cea de-a doua a propus „I Knew It, I Knew You”, piesă inclusă în filmul Disney „Toy Story 5”. Ambele melodii au primit nominalizări, iar „I Knew It, I Knew You” figurează și în categoria dedicată cântecelor compuse pentru producții cinematografice.
O altă nominalizare a artistei este pentru „The Life of a Showgirl”, colaborarea cu Sabrina Carpenter, înscrisă la categoria „Cea mai bună interpretare pop a unui duo sau grup”. Bruno Mars a adoptat o strategie asemănătoare. Melodia „I Just Might” a fost nominalizată pentru „Înregistrarea anului”, în timp ce „Risk It All” se află în competiția pentru „Cântecul anului”.
Spre deosebire de cei doi, mai mulți dintre artiștii nominalizați au intrat în ambele categorii cu aceeași piesă.
Printre melodiile care concurează atât pentru „Înregistrarea anului”, cât și pentru „Cântecul anului” se află „Man I Need”, interpretată de Olivia Dean, „Choosin' Texas”, a Ellei Langley, „Where Is My Husband!”, a lui Raye, „The Cure”, a Oliviei Rodrigo, și „Berghain”, a Rosalíei.
Când are loc gala Grammy 2027
Cea de-a 69-a ediție a premiilor Grammy este programată duminică, 7 februarie 2027, la Crypto.com Arena din Los Angeles.
Ceremonia va fi transmisă în direct de postul american ABC și va putea fi urmărită prin intermediul platformelor de streaming Disney+ și Hulu.
Lista principalelor nominalizări la Grammy 2027
Înregistrarea anului (Record of the Year)
- „Man I Need” – Olivia Dean
- „Choosin' Texas” – Ella Langley
- „I Just Might” – Bruno Mars
- „Where Is My Husband!” – Raye
- „The Cure” – Olivia Rodrigo
- „Berghain” – Rosalía, Björk, Yves Tumor
- „The Fate of Ophelia” – Taylor Swift
- „Dracula” – Tame Impala feat. Jennie
Albumul anului (Album of the Year)
- „Lost Weekend” – Phoebe Bridgers
- „The Art of Loving” – Olivia Dean
- „Dandelion” – Ella Langley
- „The Romantic” – Bruno Mars
- „This Music May Contain Hope.” – Raye
- „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” – Olivia Rodrigo
- „Lux (Complete Works)” – Rosalía
- „The Life of a Showgirl” – Taylor Swift
Cântecul anului (Song of the Year)
- „Berghain” – Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella și Dylan Wiggins (Rosalía, Björk, Yves Tumor)
- „Choosin' Texas” – Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley și Joybeth Taylor (Ella Langley)
- „The Cure” – Daniel Nigro și Olivia Rodrigo (Olivia Rodrigo)
- „Hate That I Made You Love Me” – Ariana Grande, Max Martin și Ilya Salmanzadeh (Ariana Grande)
- „I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5)” – Jack Antonoff și Taylor Swift (Taylor Swift)
- „Man I Need” – Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. și Zach Nahome (Olivia Dean)
- „Risk It All” – Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence și Bruno Mars (Bruno Mars)
- „Where Is My Husband!” – Rachel Keen și Mike Sabath (Raye)
Cel mai bun artist debutant (Best New Artist)
- Angine de Poitrine
- Geese
- Ella Langley
- Slayyyter
- Sienna Spiro
- Don Toliver
- Remi Wolf
- The Womack Sisters
Cel mai bun album de muzică alternativă (Best Alternative Music Album)
- „I Must Be Dreaming” – Alabama Shakes
- „Lost Weekend” – Phoebe Bridgers
- „Music, Fashion, Film” – Charli xcx
- „Getting Killed” – Geese
- „The Mountain” – Gorillaz
- „Lux (Complete Works)” – Rosalía
Cea mai bună interpretare de muzică alternativă (Best Alternative Music Performance)
- „Fabienk” – Angine de Poitrine
- „Kill Me” – Phoebe Bridgers
- „Au Pays du Cocaine” – Geese
- „Reliquia” – Rosalía
- „Showbiz” – Hayley Williams
Cea mai bună interpretare rock (Best Rock Performance)
- „Sarniezz” – Angine de Poitrine
- „Lost Boys” – Phoebe Bridgers
- „Trinidad” – Geese
- „What's Wrong With Me” – Olivia Rodrigo, Robert Smith
- „In the Stars” – The Rolling Stones
Cel mai bun cântec rock (Best Rock Song)
- „In the Stars” – Mick Jagger și Keith Richards (The Rolling Stones)
- „Lost Boys” – Phoebe Bridgers, Bo Burnham, Alex G, Christian Lee Hutson și Marshall Vore (Phoebe Bridgers)
- „My Only Angel” – Joe Perry, Matt Schwartz, Steven Tyler și Dominic Harrison (Aerosmith, Yungblud)
- „Streets of Minneapolis - Radio Mix” – Bruce Springsteen
- „Trinidad” – Max Bassin, Dominic DiGesu, Emily Green și Cameron Winter (Geese)
- „What's Wrong With Me” – Daniel Nigro, Olivia Rodrigo și Sasha Sloan (Olivia Rodrigo, Robert Smith)
- „Your Favorite Toy” – Foo Fighters
Cel mai bun album rock (Best Rock Album)
- „Vol.II” – Angine de Poitrine
- „Your Favorite Toy” – Foo Fighters
- „The Wow! Signal” – Muse
- „Foreign Tongues” – The Rolling Stones
- „Frozen Charlotte” – Jack White
Cea mai bună interpretare metal (Best Metal Performance)
- „The Edge of Perfection” – Anthrax
- „Hive Mind” – Knocked Loose feat. Denzel Curry
- „Your Ghost Again” – Mastodon
- „Let There Be Shred” – Megadeth
- „End of You” – Poppy, Amy Lee, Courtney LaPlante
Cea mai bună interpretare pop solo (Best Solo Pop Performance)
- „Man I Need” – Olivia Dean
- „Risk It All” – Bruno Mars
- „Where Is My Husband!” – Raye
- „The Cure” – Olivia Rodrigo
- „Sauvignon Blanc” – Rosalía
Cea mai bună interpretare pop a unui duo sau grup (Best Pop Duo/Group Performance)
- „Runway” – Lady Gaga și Doechii
- „Bring Your Love” – Madonna și Sabrina Carpenter
- „Click Clack Symphony” – Raye și Hans Zimmer
- „The Life of a Showgirl” – Taylor Swift și Sabrina Carpenter
- „Dracula” – Tame Impala și Jennie
Cel mai bun album pop vocal (Best Pop Vocal Album)
- „The Art of Loving” – Olivia Dean
- „Petal” – Ariana Grande
- „The Romantic” – Bruno Mars
- „This Music May Contain Hope” – Raye
- „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” – Olivia Rodrigo
Cea mai bună înregistrare dance/electronică (Best Dance/Electronic Recording)
- „Lights Burn Dimmer” – Fred again.., Jamie T
- „I Feel So Free” – Madonna
- „Crank” – Slayyyter
- „My Old Ways” – Tame Impala
- „Melatonin” – Tinashe
- „Music” – underscores
Cel mai bun album dance/electronic (Best Dance/Electronic Album)
- „Confessions II” – Madonna
- „Sexistential” – Robyn
- „Soma” – Skrillex
- „Wor$t Girl in America” – Slayyyter
- „Deadbeat” – Tame Impala
Cel mai bun album rap (Best Rap Album)
- „Dillagence II” – Busta Rhymes și J Dilla
- „Am I the Drama?” – Cardi B
- „God Gotta Afro & Gold Hoops” – Rapsody
- „Octane” – Don Toliver
- „Everything Is a Lot” – Wale
- „Bully - Deluxe” – Kanye West (Ye)
Cel mai bun cântec rap (Best Rap Song)
- „E85” – Derek Anderson, Aaron Paryce Cheung, Jaasu Mallory, Jacques Webster și Caleb Toliver (Don Toliver)
- „ErrTime” – Matthew Allen, Javaan Durrell Anderson, Belcalis Almanzar, Ronnie Jackson, James D. Steed și Jordan Thorpe (Cardi B)
- „Girl, Get Up” – Darius Scott, Jaylah Hickmon, Jahlil Gunter, Solána Rowe, Anthony „Moosa” Tiffith Jr. și Anthony „Top Dawg” Tiffith (Doechii feat. SZA)
- „Let 'Em Know” – T.I. și Pharrell Williams (T.I.)
- „Spend Dat” – Caresha Romeka Brownlee, Akil King, Maurice Simmonds și Anthony Germaine White (Yung Miami)
Cea mai bună interpretare rap (Best Rap Performance)
- „Good Flirts” – Baby Keem feat. Kendrick Lamar și Momo Boyd
- „ErrTime” – Cardi B
- „Run It Back!!” – De La Soul feat. Nas
- „Let 'Em Know” – T.I.
- „Body” – Don Toliver
Cel mai bun album Americana (Best Americana Album)
- „Returning to Myself” – Brandi Carlile
- „Sad and Beautiful World” – Mavis Staples
- „Future Soul” – Tedeschi Trucks Band
- „Masks Off” – Jesse Welles
- „World's Gone Wrong” – Lucinda Williams
Producătorul anului, muzică non-clasică (Producer of the Year, Non-Classical)
- Tony Berg
- Dernst „D'Mile” Emile II
- Noah Goldstein
- Miranda Lambert
- Mike Sabath
Compozitorul anului, muzică non-clasică (Songwriter of the Year, Non-Classical)
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Raye
- Joybeth Taylor
- Theron Thomas