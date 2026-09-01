Disney+ aduce în septembrie 2026 premiere din universurile Pixar, Star Wars și FX, alături de seriale originale, filme, documentare și transmisiuni sportive. Printre cele mai importante lansări ale lunii se află „Povestea jucăriilor 5”, „Star Wars: The Mandalorian și Grogu”, „American Horror Story: 13” și „Ucigașul psihopat”.

Una dintre primele premiere importante ale lunii pe platforma de streaming este filmul original Lucasfilm „Star Wars: The Mandalorian și Grogu”, disponibil din 2 septembrie.

După înfrângerea Imperiului, căpeteniile imperiale rămase sunt răspândite în galaxie, iar Noua Republică încearcă să protejeze ceea ce a apărat Rebeliunea. Pentru această misiune apelează la vânătorul de recompense Din Djarin, interpretat de Pedro Pascal, și la Grogu.

Din distribuție face parte și Sigourney Weaver, iar Martin Scorsese și Jeremy Allen White își împrumută vocile unor personaje. Filmul este regizat de Jon Favreau, iar scenariul este semnat de Jon Favreau, Dave Filoni și Noah Kloor.

Tot pe 2 septembrie sunt programate premiera podcastului în două părți „Star Wars: Mandalorian și Grogu” și episodul special de animație „LEGO Star Wars: Mandalorian”.

Woody, Buzz, Jessie și restul personajelor revin în „Povestea jucăriilor 5”, producție Disney și Pixar programată pentru 23 septembrie.

De această dată, jucăriile se confruntă cu o amenințare diferită: tehnologia. O nouă tabletă intră în viața lui Bonnie și pune sub semnul întrebării rolul pe care îl mai au Woody și prietenii săi în universul copilului.

Noua poveste pornește de la conflictul dintre joaca tradițională și dispozitivele digitale.

Serialul original „Orașul însângerat” („City of Blood”) va fi disponibil din 16 septembrie, cu toate episoadele lansate simultan.

Acțiunea are loc într-un Berlin aflat în pragul colapsului, într-o lume afectată de schimbările climatice și de criminalitate. În timp ce elita trăiește într-un dom cu atmosferă controlată, restul orașului este afectat de corupție și violență.

Surorile Bea și Phoebe, despărțite în copilărie, ajung să ducă vieți complet diferite. Bea, bolnavă cronic, este crescută de mama sa adoptivă, în timp ce Phoebe încearcă să supraviețuiască pe străzile orașului.

Cele două se reîntâlnesc înaintea unor alegeri importante și descoperă că vampirii controlează crima organizată și încearcă să pătrundă în lumea politică. În acest univers, sângele devine o adevărată monedă de schimb.

„American Horror Story” continuă cu sezonul 13, care va debuta pe Disney+ în 25 septembrie.

Premiera va include trei episoade, iar noul sezon readuce mai mulți actori cunoscuți de public în roluri deja apreciate de fanii francizei.

„AHS: 13” continuă universul horror construit în sezoane precum „Murder House”, „Coven”, „Hotel” și „Apocalypse”, iar noua poveste este construită în jurul simbolisticii numărului 13.

Al doilea sezon al serialului „Chad Powers” ajunge pe platformă în 3 septembrie, cu toate episoadele disponibile.

Chad continuă să atragă atenția prin performanțele sale pe teren, însă comportamentul din afara acestuia provoacă suspiciuni, în special din partea antrenorului Hudson și a lui Gerry.

Minciuna lui Russ riscă să fie descoperită, iar pentru ca Chad să ducă echipa Catfish în playoff-ul de fotbal american universitar, el și Danny au nevoie de ajutorul lui Ricky.

Filmul original „Ucigașul psihopat” („Psycho Killer”) va fi disponibil din 9 septembrie.

După ce soțul ei este ucis brutal, o polițistă din Kansas începe să-l caute pe criminal. Investigația o conduce către un ucigaș în serie sadic, care are un plan mult mai amplu decât părea inițial.

„Cu fetele: Un proiect Khloé Kardashian” („The Girls: A Khloé Kardashian Project”) urmărește cercul apropiat al vedetei și viețile prietenelor sale.

Producția abordează maternitatea, căsnicia, relațiile, afacerile și viața în lumina reflectoarelor. Pe măsură ce femeile petrec mai mult timp împreună, apar tensiuni, conflicte vechi și diferențe de perspectivă care le pun prietenia la încercare.

Serialul este inclus printre noutățile Disney+ din septembrie.

Disney+, ESPN și Red Bull vor transmite în direct, pe 16 septembrie, evenimentul „Max vs 100”.

Max Verstappen, cvadruplu campion mondial de Formula 1 și pilot Red Bull, va încerca să depășească 100 de piloți într-o cursă organizată la Silverstone.

La start vor fi simultan 101 karturi, iar competiția va reuni sportivi Red Bull, creatori de conținut, streameri, reprezentanți ai industriei de gaming, personalități media și invitați surpriză.

„Made in Korea”, sezonul 2, va debuta pe 9 septembrie, cu două episoade.

Tot din 9 septembrie începe și „Punctul culminant: O Poveste «Prafuri»” („The Drop: A Snowfall Saga”), serial original FX, care va avea câte un episod nou în fiecare săptămână.

„Acces în industria de iahting din Monaco” („Yacht Deals Monaco”) va fi disponibil din 30 septembrie, cu toate episoadele.

Documentarul National Geographic „Cursă contracronometru în Chile: Salvarea minerilor” va putea fi urmărit din 26 septembrie, tot cu toate episoadele disponibile.

„20/20: Cele mai mediatizate investigații criminale din Marea Britanie” intră pe platformă pe 2 septembrie, cu toate episoadele disponibile.