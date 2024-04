International Khloe Kardashian, motiv de râcă între surori. Cum a trezit invidia lui Kim cu un contract de milioane







Khloe Kardashian a stârnit un val de invidiez între surori. Asta pentru că a obținut un contract extrem de bănos cu un brand de băuturi pentru copii. Parteneriatul pare potrivit, având în vedere că vedeta este cunoscută pentru stilul ei de viață sănătos pe de o parte.

Pe de altă parte, ea este foarte asumată ca mamă, drept urmare a câștigat încrederea femeilor care au copii. Khloe are doi copii pe care îi adoră, iar afacerea care i s-a pus pe masă i-ar duce o sumă colosală pe postare.

Supărarea între surori: 1 milion de dolari pe postare

Vorbim despre 1 milion de dolari, bani pe care Khloe i-ar putea câștiga bătând din palme. „Este o afacere cu șapte cifre și face parte din re-brandingul ei ca vedetă mai orientată spre familie”, a declarat o sursă pentru The U.S Sun. „Anunțul este așteptat în următoarele luni cu o campanie de vară”. Vedeta are o avere netă raportată de 60 de milioane de dolari.

Deși aceasta poate fi prima ei incursiune în industria băuturilor, Khloe este o veterană în lumea modei. Ea și-a fondat propria linie de îmbrăcăminte, Good American, în 2016. Se spune că brandul valorează 200 de milioane de dolari în profit anual. Deși acesta este un moment important pentru cariera lui Khloe se pare că a provocat o oarecare tensiune în familie.

Surorile Kardashian fac bani cum respiră

Asta pentru că surorile ei Kourtney și Kim Kardashian sunt geloase. „Surorile ei sunt geloase că a obținut acest parteneriat important și că se pare că se reinventează efectiv”, a continuat sursa. Kim și Kourtney speră să aibă mai mult succes în propriile lor afaceri. Kourtney este ocupată cu marca ei de suplimente, pe care a lansat-o în 2022.

Kim are mai multe afaceri comerciale, inclusiv marca ei de îngrijire a pielii și compania de investiții. Dar este probabil cel mai cunoscută pentru linia ei de îmbrăcăminte și lenjerie intimă.