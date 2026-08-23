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Max Verstappen, abandon în primul tur la Marele Premiu al Olandei. Accident violent în fața propriilor fani

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Max Verstappen, abandon în primul tur la Marele Premiu al Olandei. Accident violent în fața propriilor faniMax Verstappen. Sursa foto: facebook / F1
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Din cuprinsul articolului

Max Verstappen a abandonat duminică Marele Premiu al Olandei de Formula 1, după ce monopostul Red Bull condus de pilotul olandez a ieșit de pe traseu și s-a izbit de barierele de protecție chiar în primul tur. Accidentul s-a produs în fața zecilor de mii de suporteri prezenți pe circuitul de la Zandvoort.

Cvadruplul campion mondial, în vârstă de 28 de ani, a pierdut controlul mașinii pe pista încă umedă. Monopostul a derapat și a lovit violent barierele de protecție. Imediat după impact, Verstappen a transmis prin comunicația radio că este bine. „Sunt OK”, a spus pilotul olandez.

Verstappen

Sursa foto: Facebook/Formula 1

Cursa, oprită după accident

Incidentul a avut loc în primul tur al cursei desfășurate pe circuitul Zandvoort, situat pe coasta Mării Nordului. Marele Premiu al Olandei a fost oprit imediat după accident, iar toate celelalte monoposturi au revenit la boxe.

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