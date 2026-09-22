Sport

Formula 1 schimbă regulile din 2027. Cursele vor fi mai scurte

Formula 1 schimbă regulile din 2027. Cursele vor fi mai scurteCursă de Formula 1. Sursa foto: Twitter
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Cursele de Formula 1 vor avea, începând din 2027, o distanță standard mai mică. Comisia de Formula 1 a FIA a aprobat reducerea de la 305 la 290 de kilometri, ceea ce va însemna, în funcție de circuit, cu două sau trei tururi mai puțin pentru un Grand Prix.

Decizia a fost luată luni, în cadrul unei reuniuni a Comisiei desfășurate la sediul Federației Internaționale de Automobilism (FIA), la Londra.

Potrivit FIA, modificarea are legătură cu schimbările prevăzute pentru 2027 în ceea ce privește debitul de combustibil al grupurilor motopropulsoare.

Se schimbă și regulile privind durata curselor

Comisia a decis eliminarea limitei actuale de trei ore pentru durata totală a unui Grand Prix, calculată de la start până la sosire și incluzând eventualele întreruperi provocate de ploaie sau de alți factori.

Max Verstappen face istorie. Record obținut chiar la el acasă

Sursa: dreamstime.com

Limita de două ore pentru durata efectivă a cursei va fi păstrată. În același timp, va fi introdusă o limită strictă de o oră pentru încheierea competiției în cazul în care aceasta este perturbată.

FIA a precizat că modificarea urmărește să le ofere spectatorilor o șansă cât mai mare de a vedea o cursă completă atunci când apar întreruperi.

Formula 1. Mai mult timp pentru antrenamentele libere

Noile reguli prevăd și o flexibilitate mai mare pentru organizatorii etapelor de Formula 1. Aceștia vor putea prelungi sesiunile de antrenamente libere dacă acestea sunt întrerupte.

Cutiile de viteze nu vor mai avea nevoie de omologare Începând din 2027 va fi eliminată și cerința actuală de omologare a cutiilor de viteze. FIA a precizat că decizia a fost luată după consultări cu constructorii și în urma unei recomandări formulate de Comitetul consultativ sportiv.

Potrivit Federației, eliminarea omologării va permite furnizorilor să își păstreze libertatea de dezvoltare a cutiilor de viteze.

Stiri calde

11:06 - Formula 1 schimbă regulile din 2027. Cursele vor fi mai scurte

10:58 - Gigi Becali face calcule după cazul Călin Georgescu. Scenariul lansat pentru George Simion

10:48 - Călin Georgescu și Ionel Rusen, la Tribunalul București cu propunere de arestare pentru 30 de zile. Dosarul de 1,1 mi...

10:40 - Siegfried Mureșan își prezintă programul în Parlament, în fața liberarilor. Măsurile anunțate până acum

10:31 - Atac armat în fața unui liceu din Turcia. Elevi, împușcați în timp ce veneau la școală

10:22 - Criza motorinei se prelungește până în 2027. Stocurile reduse pun presiune pe prețuri

HAI România!

Reforma serviciilor de (contra)spionaj cuprinde Olanda și Suedia

Reforma serviciilor de (contra)spionaj cuprinde Olanda și Suedia

Criza economică pune la încercare politica europeană. Efectele pot ajunge și în România

Criza economică pune la încercare politica europeană. Efectele pot ajunge și în România

Adrian Severin analizează șansele Guvernului Mureșan. Ce ar putea urma

Adrian Severin analizează șansele Guvernului Mureșan. Ce ar putea urma

Proiecte speciale