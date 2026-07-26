Lando Norris câștigă la Hungaroring. Primul succes din acest sezon

Lando Norris a obținut, duminică, primul său succes din sezonul 2026 al Formulei 1. Pilotul echipei McLaren Mercedes s-a impus în Marele Premiu al Ungariei, desfășurat pe circuitul Hungaroring, și a revenit astfel în postura de câștigător după o perioadă în care nu reușise să obțină victoria.

Campionul mondial en-titre a avut un final de cursă fără emoții și a trecut linia de sosire cu un avantaj de peste 14 secunde față de Max Verstappen, pilotul echipei Red Bull.

Verstappen a încheiat competiția pe poziția a doua, după ce a ales o strategie diferită în privința pneurilor și a reușit să își apere locul în fața urmăritorilor.

Podiumul a fost completat de Kimi Antonelli, care a avut una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale cursei. Italianul a plecat de pe locul al șaptelea al grilei și a terminat pe poziția a treia, rezultat care îi permite să își mărească avantajul în fruntea clasamentului piloților.

Ferrari a ocupat următoarele două poziții. Charles Leclerc a terminat pe locul al patrulea, în timp ce Lewis Hamilton s-a clasat al cincilea, după ce a primit o penalizare de cinci secunde pentru depășirea vitezei admise pe linia boxelor.

Cursa de la Hungaroring a fost marcată de strategii diferite și de mai multe schimbări importante în desfășurarea luptei pentru podium. McLaren a fost implicată într-o dispută internă între Lando Norris și Oscar Piastri, însă australianul a fost nevoit să abandoneze din cauza unei probleme la cutia de viteze.

Incidentul a dus la activarea perioadei de Virtual Safety Car și a influențat decisiv calculele echipelor pentru finalul cursei.

Norris a reușit să își gestioneze avantajul în ultimele tururi, primind doar recomandarea de a evita depășirea limitelor circuitului și folosirea excesivă a vibratoarelor. În același timp, Antonelli l-a depășit pe Hamilton și și-a asigurat locul pe podium, iar Verstappen a rămas fără probleme pe poziția secundă.

Pentru Lando Norris, victoria reprezintă al 12-lea succes din cariera sa în Formula 1. La final, pilotul McLaren a vorbit despre revenirea pe prima poziție și despre ritmul avut pe circuitul maghiar.

„Sunt obosit! Nu știu ce s-a întâmplat în primul tur, pur și simplu tot pierdeam spatele mașinii. Am forțat la maximum pentru a-l determina pe Oscar să greșească. Ritmul meu de astăzi a fost printre cele mai bune pe care le-am avut vreodată. A fost atât de bun încât puteam prelungi fiecare stint. Sunt fericit că am revenit, fericit să văd din nou numărul 1. Acest circuit este foarte bun pentru noi și este unul dintre cele care mi se potrivesc cel mai bine în acest sezon. Poate că acesta este maximul pe care îl putem obține pentru moment”, a declarat Lando Norris, după cursa în care a obținut a 12-a sa victorie din carieră în Formula 1.