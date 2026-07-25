Lewis Hamilton va pleca de pe locul al cincilea în Marele Premiu al Ungariei, după ce comisarii de cursă au decis să-l penalizeze cu trei poziții pe grila de start. Pilotul Ferrari fusese al doilea în calificările de sâmbătă, însă a fost considerat responsabil pentru un incident în care l-a împiedicat pe Oscar Piastri să își încheie ultimul tur rapid.

Decizia a fost anunțată la mai puțin de două ore după încheierea sesiunii de calificări, în urma analizei incidentului petrecut în ultimele minute ale Q3.

Finalul calificărilor a fost extrem de disputat între Ferrari și McLaren. Hamilton a ocupat temporar prima poziție, însă Lando Norris a reușit să stabilească cel mai bun timp și a cucerit primul pole position al sezonului, devansându-l pe britanicul de la Ferrari cu doar 12 miimi de secundă.

Ulterior, atenția s-a mutat asupra anchetei deschise de comisari în privința incidentului dintre Hamilton și Piastri.

În timpul ultimei încercări de a-și îmbunătăți timpul, Oscar Piastri s-a apropiat de monopostul lui Hamilton la virajul 1. Pilotul Ferrari nu a observat că australianul se afla într-un tur lansat și i-a blocat traiectoria.

Pentru a evita contactul, Piastri a fost nevoit să depășească limitele circuitului și să renunțe la turul său rapid, rămânând pe poziția a cincea în clasamentul calificărilor.

După încheierea calificărilor, Hamilton a explicat că nu a realizat că Piastri venea într-un tur rapid.

„Cred că mintea mea e pur şi simplu în altă parte în acest moment, pentru că, odată ce mi-am terminat turul, nu ştiu dacă am stat în calea cuiva, aşa că încerc să-mi dau seama ce s-a întâmplat, deoarece nu mi-am dat seama că venea cineva”, a afirmat el .

În urma sancțiunii, Hamilton coboară de pe locul al doilea pe poziția a cincea a grilei de start. Charles Leclerc, Kimi Antonelli și Oscar Piastri profită de penalizare și urcă fiecare câte un loc înaintea cursei de duminică.