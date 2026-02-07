Viața amoroasă a lui Lewis Hamilton: „Nebună” și în afara pistei

În timp ce pe circuitul de Formula 1 Lewis Hamilton este recunoscut pentru viteza și determinarea sa, viața personală atrage la fel de multă atenție. Pilotul britanic a fost implicat în numeroase relații care au stârnit interesul publicului, demonstrând că, în afara pistelor, viața lui este la fel de intensă și imprevizibilă, informează dailystar.

De-a lungul anilor, Hamilton a fost legat de mai multe femei celebre, fiecare relație fiind atent monitorizată de tabloide și fani. De la modele și cântărețe până la figuri din lumea divertismentului, viața sa sentimentală a fost adesea descrisă ca fiind „nebună”, reflectând natura sa pasională și stilul de viață extrovertit.

Recent, numele său a revenit în centrul atenției după ce s-a speculat că ar fi început o relație cu vedeta reality show-urilor, Kim Kardashian. Potrivit informațiilor, cei doi ar fi petrecut un weekend „romantic” la proprietatea luxoasă Estelle Manor din Oxfordshire, o escapadă care ar fi costat peste 120.000 de lire sterline.

Mai mult, de la Londra cei doi au plecat cu avionul privat la Paris unde au petrecut, de asemenea, momente intime departe de ochii presei. Un motiv în plus de a ieși din nou în față datorită aventurilor sale în lumea întâlnirilor cu vedete.

Se pare că Lewis Hamilton și Kim Kardashian și-au oferit un weekend de neuitat în Anglia, în mijlocul unei proprietăți istorice de gradul II, întinsă pe 85 de acri. La 45 de ani, Kim ar fi zburat din Los Angeles cu avionul ei privat, estimat la 100 de milioane de lire sterline, pentru a petrece timpul alături de pilotul britanic, în vârstă de 41 de ani.

Cei doi s-au cazat într-un hotel de lux de la țară, cu un club privat pentru membri, costul fiind de aproximativ 1.000 de lire pe noapte. Kim a aterizat sâmbătă după-amiază pe aeroportul din Oxford și a închiriat două mașini pentru a transporta atât persoanele, cât și cele opt bagaje ale sale.

Însoțită de gărzi de corp, una dintre ele purtând celebra geantă Birkin de 76.000 de lire sterline, vedeta a fost înconjurată de măsuri de securitate de top. Lewis Hamilton a ajuns cu un elicopter închiriat de la Battersea Heliport, o călătorie care ar fi costat aproximativ 5.000 de lire, și a beneficiat, la rândul său, de protecție apropiată pe tot parcursul întâlnirii.

Cei doi s-au intersectat în cercul vedetelor încă din 2014, la Premiile GQ Men of the Year din Londra, când au fost fotografiați alături de foștii parteneri, Kanye West și Nicole Scherzinger.

Ulterior, Hamilton a legat o prietenie cu sora vitregă a lui Kim, Kendall Jenner, care l-a însoțit la Marele Premiu de la Miami în 2024. Mama lui Kim, Kris Jenner, a petrecut și ea timp cu Hamilton la evenimente de motorsport, inclusiv la Monaco în 2019.

Relația dintre Hamilton și Kim s-a consolidat după despărțirea acesteia de Kanye West în 2021, cei doi păstrând o legătură apropiată datorită prieteniei lor și a conexiunilor comune în lumea celebrităților.

Lewis Hamilton, multiplu campion mondial de Formula 1, a fost asociat de-a lungul anilor cu mai multe femei celebre, de la cântărețe și modele la personalități din lumea divertismentului. Relațiile sale au atras întotdeauna atenția publicului, iar unele dintre ele au fost mai vizibile decât altele.

Nicole Scherzinger: Probabil cea mai importantă și serioasă relație a lui Hamilton a fost cu Nicole Scherzinger, cântăreața din trupa Pussycat Dolls, cu care s-a iubit între 2007 și 2015. Scherzinger era deseori prezentă la evenimentele de Formula 1, iar Hamilton a comparat dinamica relației lor cu viața altor sportivi, menționând că distanța lungă impusă de cursele internaționale era o provocare.

Danielle Lloyd: În tinerețe, Hamilton a avut o scurtă relație cu modelul și vedeta TV Danielle Lloyd, în 2002, pe vremea când era încă un tânăr pilot la început de carieră. Lloyd a declarat că relația lor a durat aproximativ șase luni și că, deși a existat o chimie între ei, legătura romantică s-a încheiat definitiv.

Rihanna: Zvonurile despre o posibilă relație între Hamilton și Rihanna au circulat intens, însă pilotul a clarificat în 2015 că, de fapt, cei doi sunt doar prieteni vechi care se mai întâlnesc ocazional, fără a exista o legătură amoroasă serioasă.

Rita Ora: În 2016, Hamilton a fost asociat cu Rita Ora după ce artista a fost văzută la Marele Premiu de la Abu Dhabi, acolo unde pilotul britanic a pierdut titlul mondial în fața lui Nico Rosberg. Hamilton a declarat atunci că este concentrat pe carieră și nu are timp pentru viața sentimentală.

Winnie Harlow: Modelul canadian Winnie Harlow a fost văzută în compania lui Hamilton la Premiile GQ din Londra, în 2016. Relația lor a rămas discretă, iar Harlow a continuat să fie prezentă în lumea curselor de F1, inclusiv în incidentul cu steagul de la Marele Premiu al Canadei în 2018.

Sofia Richie: În 2023, au apărut zvonuri despre o relație între Hamilton și Sofia Richie, fiica cântărețului Lionel Richie și influencer. Interacțiunile lor pe rețelele sociale au alimentat speculațiile fanilor, inclusiv un like dat de Sofia unei fotografii provocatoare postate de Hamilton.

Nicki Minaj: Rapper-ul Nicki Minaj a fost asociată cu Hamilton după aparițiile lor la Săptămâna Modei de la New York. Într-un interviu, Minaj a dezmințit ideea unei relații stabile, menționând că s-au apropiat, dar nu a existat un angajament romantic.

Shakira: După despărțirea lui Shakira de Gerard Piqué, au apărut zvonuri despre o legătură între ea și Hamilton. Cei doi au fost văzuți împreună la Marele Premiu de la Barcelona și la Miami, confirmând apropierea lor, cel puțin la nivel social și prietenesc.

Veronica Valle: Fosta iubită Veronica Valle a povestit pentru The Sun despre unele experiențe controversate legate de viața amoroasă a lui Hamilton, inclusiv propuneri pentru relații în trei, pe care le-ar fi refuzat. Ea a precizat că aceste situații nu s-au concretizat niciodată, Hamilton glumind mai degrabă decât acționând.