Kim Kardashian, escapadă discretă alături de Lewis Hamilton în Marea Britanie

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au petrecut un weekend departe de ochii publicului în Marea Britanie, alimentând din nou speculațiile privind o posibilă relație între cei doi. Surse apropiate susțin că întâlnirea a fost atent planificată pentru a evita presa, cei doi preferând locații private și apariții limitate, informează The Sun.

Lewis Hamilton și Kim Kardashian ar fi avut parte de o întâlnire cu accente romantice în Marea Britanie, după ce vedeta de reality show a ajuns în secret pentru a petrece timp alături de celebrul pilot de Formula 1. Potrivit unor surse, cei doi s-au întâlnit într-un club exclusivist, unde au petrecut o seară discretă, departe de lumina reflectoarelor.

Kim Kardashian, mamă a patru copii și una dintre cele mai cunoscute figuri din industria divertismentului, ar fi petrecut un weekend privat alături de campionul mondial britanic de Formula 1. Programul lor ar fi inclus o cină intimă și un masaj în cuplu, parte a unei escapade atent planificate.

Surse apropiate susțin că vedeta în vârstă de 45 de ani a sosit sâmbătă după-amiază pe aeroportul din Oxford, de unde s-a deplasat către Cotswolds pentru a se întâlni cu Hamilton, în vârstă de 41 de ani. Cei doi ar fi ales hotelul de lux Estelle Manor, cunoscut pentru nivelul ridicat de discreție și exclusivitate.

Deși Kim Kardashian și Lewis Hamilton se cunosc de mai mulți ani și au fost văzuți de-a lungul timpului la diverse evenimente, această întâlnire pare să fi avut un caracter mai personal. Cei doi ar fi petrecut aproximativ 24 de ore împreună, preferând intimitatea unei camere private pentru cină și momentele de relaxare.

Potrivit informațiilor apărute, Kim Kardashian și Lewis Hamilton ar fi părăsit locația exclusivistă duminică dimineață, alegând să iasă separat și să plece în două mașini diferite, pentru a evita atenția.

Hotelul privat, unde tarifele pornesc de la aproximativ 1.000 de lire sterline pe noapte, a fost scena unei escapade atent ținute departe de ochii publicului.

Vedeta americană de reality show, în vârstă de 45 de ani, ar fi zburat din Los Angeles cu avionul său privat, evaluat la aproximativ 100 de milioane de lire sterline, special pentru a petrece timp alături de starul britanic al Formulei 1, Lewis Hamilton. Pentru scurta sa ședere la rafinatul Estelle Manor din Cotswolds, Kim ar fi sosit cu un volum impresionant de bagaje și însoțită de trei gărzi de corp.

Surse din interiorul hotelului au declarat că cei doi ar fi beneficiat de acces exclusiv la centrul spa al clubului din Witney, Oxfordshire, înainte de a lua masa într-o sală privată, ferită de ceilalți oaspeți. Atmosfera ar fi fost una intimă, iar măsurile de securitate, deși vizibile, au fost menținute discret.

„Totul părea extrem de romantic. Kim și Lewis au profitat de toate facilitățile disponibile”, a declarat o sursă pentru publicația The Sun.

Un martor a povestit că unul dintre agenții de securitate ai lui Kim Kardashian a fost văzut transportând celebra ei geantă Birkin, de dimensiuni mari, evaluată la aproximativ 80.000 de lire sterline, alături de numeroase bagaje.

Potrivit acestuia, vedeta nu ar fi putut trece neobservată, având asupra sa nu mai puțin de opt valize. Același spectator a relatat că plecarea celor doi a fost atent organizată pentru a evita expunerea publică.

În timp ce Lewis Hamilton ar fi ieșit relaxat pe la intrarea principală, Kim Kardashian ar fi fost condusă discret printr-o ieșire laterală.

„Era imposibil să nu-ți dai seama că este vorba despre ea. Avea foarte multe bagaje, aproximativ opt valize, fiecare personalizată cu numele ei gravat pe laterală”, a mai declarat martorul.

„Una dintre gărzile ei de corp căra geanta ei enormă Birkin, părea atât de grea încât a trebuit să-și folosească ambele mâini ca să o ridice la mașină”, a mai declarat martorul.

De-a lungul anilor, Lewis Hamilton a fost adesea în centrul atenției și în afara circuitului. Cea mai recentă asociere notabilă a avut loc anul trecut, când pilotul britanic a fost văzut în compania actriței Sofia Vergara. Cu toate acestea, surse apropiate au sugerat că între cei doi nu ar fi existat o relație romantică propriu-zisă, ci doar o apropiere amicală.

Anterior, în 2023, numele lui Hamilton a fost legat de Shakira, după ce cei doi au apărut împreună în mai multe weekenduri de Formula 1, alimentând speculațiile din presă. De-a lungul carierei sale, campionul mondial a mai fost asociat cu vedete precum Gigi Hadid, Rihanna, Kendall Jenner, Barbara Palvin sau Rita Ora.

Cu toate acestea, Hamilton a ales să fie extrem de discret în privința vieții personale, mai ales după relația sa de lungă durată, marcată de despărțiri și împăcări, cu Nicole Scherzinger. Cei doi au format un cuplu timp de aproape opt ani, din 2007 până la separarea definitivă din 2015.

Kim Kardashian nu a confirmat public nicio relație după despărțirea de comediantul Pete Davidson, cu care a început o poveste de dragoste în urma apariției sale ca gazdă la emisiunea „Saturday Night Live”. De atunci, au circulat zvonuri privind o posibilă relație cu jucătorul NFL Odell Beckham Jr., însă niciuna dintre părți nu a comentat informațiile apărute.

Vedeta de reality show are patru copii, North, Saint, Chicago și Psalm, împreună cu Kanye West. Cei doi au început relația în 2012, s-au căsătorit în 2014 și au decis să divorțeze în 2021, după aproape un deceniu de viață comună.

Recent, Kim a vorbit deschis despre impactul emoțional al divorțului, dezvăluind că a suferit o problemă medicală care ar putea fi legată de stresul intens din acea perioadă. Într-un episod al serialului „The Kardashians”, ea a povestit că o investigație cerebrală a scos la iveală un mic anevrism, medicii indicând stresul drept cauză principală.

Imaginile difuzate o arată pe Kim epuizată, în timp ce se pregătea pentru examenul de barou, pe care nu l-a promovat, reflectând asupra modului în care sfârșitul mariajului i-a afectat echilibrul personal. „Mă bucur că totul s-a încheiat”, a declarat ea într-un teaser al sezonului, subliniind că legătura cu fostul soț va continua prin prisma copiilor pe care îi au împreună.