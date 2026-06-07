Pilotul italian Kimi Antonelli a câștigat duminică Marele Premiu de la Monaco, după o cursă spectaculoasă și imprevizibilă, marcată de incidente, intervenții ale mașinii de siguranță și o întrerupere cu steag roșu. Tânărul pilot Mercedes a gestionat excelent momentele dificile ale cursei și a reușit să-l devanseze pe experimentatul Lewis Hamilton, care a încheiat întrecerea pe poziția secundă.

Pe ultima treaptă a podiumului a urcat Isack Hadjar, reprezentantul echipei Red Bull.

Victoria obținută la Monaco confirmă parcursul excelent al lui Antonelli în actualul sezon. După primul său succes în Formula 1, consemnat în luna martie, pilotul italian a ajuns la cinci victorii consecutive și și-a consolidat poziția în clasamentul general.

După trecerea liniei de sosire, Lewis Hamilton și-a arătat aprecierea față de performanța reușită de tânărul pilot italian.

„Mă ajungi din urmă”, i-a spus Lewis Hamilton, care deține cele mai multe victorii din istorie, 105, lui Antonelli după succesul italianului la Monaco.

Cursa a intrat într-o fază dramatică în ultimele zece tururi, când organizatorii au fost nevoiți să o întrerupă. Decizia a venit după desprinderea unor porțiuni de asfalt de pe circuit și un incident în care au fost implicate două monoposturi, situație care a determinat afișarea steagului roșu. Pentru câteva momente, reluarea întrecerii a rămas sub semnul întrebării.

După analiza condițiilor de pe traseu, oficialii au hotărât continuarea cursei. Antonelli a gestionat impecabil reluarea, și-a menținut avantajul și a controlat ostilitățile până la linia de sosire, fără a le oferi rivalilor oportunitatea de a pune presiune asupra sa.

Victoria de la Monaco îl transformă în cel mai tânăr câștigător din istoria Marelui Premiu desfășurat pe celebrul circuit stradal, o performanță care îi consolidează reputația de mare speranță a motorsportului mondial. Emoționat după trecerea liniei de sosire, Antonelli și-a felicitat echipa pentru prestația monopostului.

„Vă mulțumesc foarte mult, băieți, mașina a fost o bestie astăzi”, le-a spus colegilor lui de la Mercedes.