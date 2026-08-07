Fosta directoare economică a societății Electrica Serv a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, fiind acuzată că ar fi delapidat peste 4,5 milioane de lei printr-un mecanism care a implicat transferuri bancare frauduloase și documente falsificate. Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi fost comise între noiembrie 2024 și februarie 2025.

Procurorii susțin că femeia, aflată în prezent sub control judiciar, este acuzată de delapidare cu consecințe deosebit de grave, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual și uz de fals, toate în formă continuată.

Potrivit rechizitoriului, femeia a preluat atribuțiile de director economic în octombrie 2024, iar ulterior ar fi pus la punct un sistem prin care și-ar fi însușit bani din patrimoniul societății.

Anchetatorii susțin că prejudiciul total este de 4.541.041,12 lei, sumă care ar fi fost transferată prin 18 operațiuni bancare, cu valori cuprinse între 22.500 și 438.520 de lei.

Conform rechizitoriului, într-o primă etapă, inculpata ar fi utilizat fără drept dispozitivele de autentificare și datele de acces aparținând altor două angajate care aveau drept de semnătură, pentru a autoriza plățile prin aplicația de internet banking a companiei.

Ulterior, în ordinele de plată ar fi fost introduse denumirile unor furnizori reali ai societății, însă la rubrica destinată IBAN-ului beneficiarului ar fi fost completat propriul cont bancar sau contul unei firme administrate de soțul său.

Anchetatorii susțin că aplicația bancară nu verifica automat dacă denumirea beneficiarului corespundea contului indicat, astfel încât plățile apăreau în evidențele companiei ca fiind efectuate către furnizori.

Potrivit anchetei, pentru a masca operațiunile, ar fi fost întocmite și înregistrate documente care atestau servicii fictive. Este vorba despre referate de necesitate, facturi, facturi proforme, situații de lucrări și centralizatoare zilnice de plăți.

În dosar au fost menținute măsurile asigurătorii asupra bunurilor imobile, conturilor bancare și veniturilor salariale ale inculpatei, până la concurența prejudiciului de 4.541.041,12 lei.

Rechizitoriul a fost înaintat Tribunalului București, împreună cu propunerea de menținere a controlului judiciar și a măsurilor asigurătorii.