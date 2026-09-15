Claudiu Manda susține că PSD nu discută în acest moment cu AUR despre susținerea unui viitor Guvern. În schimb, social-democratul a prezentat scenariul în care voturile PSD, alături de cele ale altor grupuri parlamentare și de sprijinul UDMR, ar putea asigura majoritatea necesară pentru învestirea Executivului.

Întrebat direct dacă între PSD și AUR au loc negocieri, Claudiu Manda a răspuns că asemenea discuții nu există în prezent.

„Nu. Nu există negocieri în acest moment cu cei din AUR”, a spus Claudiu Manda, la B1.

Discuția s-a mutat apoi asupra numărului de voturi pe care PSD ar putea conta în Parlament și asupra formulei prin care ar putea fi atins pragul de 233 necesar pentru învestirea unui Guvern. Claudiu Manda a enumerat formațiunile și grupurile cu care social-democrații au deja dialog parlamentar și a inclus în acest calcul PSD, grupul minorităților, UPR, PACE și parlamentarii independenți.

„Hai să-l luăm cu cei despre care știm sigur, cu grupuri politice cu care avem dialog în Parlament, cu care avem unul dintre ele și protocol de colaborare. PSD, grupul minorităților, celelalte partide, UPR, PACE, Parlamentari independenți”, a afirmat Manda.

În calculele prezentate de social-democrat, sprijinul UDMR ar putea duce această formulă până la numărul de voturi necesar pentru trecerea Guvernului prin Parlament.

„În momentul în care UDMR-ul ar fi alături de noi, cred că putem să strângem 233 de voturi”, a spus Claudiu Manda.

Social-democratul a arătat că, pe lângă voturile strânse prin această formulă, ar putea exista și parlamentari din alte partide care să susțină Guvernul la vot. Manda a făcut referire explicită la parlamentari din PNL, USR sau AUR și a spus că, în cazul în care aceștia ar decide să voteze Executivul, PSD nu ar avea motive să refuze sprijinul lor.

„În afară de acest număr de voturi, dacă sunt parlamentari de la alte partide, PNL, USR, AUR, care vor vota un astfel de guvern, sigur că nu poți să spui unui coleg parlamentar «nu aș vrea să mă votezi»”, a declarat social-democratul.

În discuție a apărut și situația parlamentarilor din zona conservatoare a PNL, despre care Manda a spus că au existat deja declarații publice privind disponibilitatea de a susține un Guvern pentru ieșirea din blocaj.

„Au existat declarații în spațiul public ale parlamentarilor din zona conservatoare, care au spus că pentru a debloca sunt dispuși să voteze un guvern”, a afirmat el.

În ceea ce privește poziția oficială a PNL, Claudiu Manda a spus că modul în care liberalii își vor stabili votul rămâne o problemă internă a partidului.

„Că în interiorul PNL se va lua o decizie să voteze toată lumea, că în interiorul PNL se va lua o decizie ca fiecare să voteze cum consideră, că în interiorul PNL se va lua o decizie să-i excludă pe cei care nu votează, sunt chestiuni interne ale PNL-ului”, a spus Manda.

Claudiu Manda a susținut că principalul obiectiv ar trebui să fie depășirea actualului impas politic și formarea unui Guvern capabil să adopte decizii. În opinia sa, într-un asemenea context, fiecare vot parlamentar care poate contribui la formarea unei majorități devine important.

„Într-o construcție în care vorbești de orice vot în Parlament să poți să depășești, în primul rând să depășești acest moment”, a afirmat social-democratul.

Pentru a argumenta necesitatea ieșirii rapide din blocaj, Manda a adus în discuție situația sistemului sanitar și posibilitatea ca lipsa unor decizii să ajungă să aibă efecte directe asupra pacienților.

„Mâine, poimâine, cine îi explică unui pacient care vine la spital și care-i trimis acasă fără niciun fel de intervenție: «Nu mai avem bani de medicamente, du-te acasă»?”, a întrebat Claudiu Manda.

Declarațiile lui Claudiu Manda au vizat scenariile prin care ar putea fi construită o majoritate parlamentară pentru susținerea și învestirea unui nou Guvern.