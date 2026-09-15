Președintele PSD, Sorin Grindeanu, critică politica economică a Guvernului condus de Ilie Bolojan și susține că măsurile adoptate în ultimul an au afectat competitivitatea României. Liderul PSD susține că România a coborât 12 poziții într-un clasament mondial al competitivității și pune această evoluție pe seama politicilor economice ale actualei guvernări.

Într-un mesaj publicat marți pe Facebook, Sorin Grindeanu a susținut că România ar fi fost depășită de Kenya în clasamentul mondial al competitivității și a criticat măsurile economice adoptate de Guvernul Bolojan.

„Efectul măsurilor economice dezastruoase luate de Bolojan este că România a fost depășită de țări precum Kenya în clasamentul mondial al competitivității!”, a scris liderul PSD.

Grindeanu spune că România a pierdut 12 poziții în clasamentul competitivității globale într-un singur an și afirmă că, în aceeași perioadă, companiile românești ar fi fost afectate de creșteri de taxe și de prețuri ridicate la energie, gaze și combustibili.

Liderul PSD a amintit și de planul prezentat de partid în urmă cu un an pentru relansarea economiei, despre care spune că prevedea stimulente fiscale pentru investiții noi. Grindeanu afirmă că premierul Ilie Bolojan nu ar fi acordat atenție acestor propuneri.

„De atunci și până azi interesul lui Bolojan pentru acest subiect a fost ZERO!”, a transmis președintele PSD.

Grindeanu susține, de asemenea, că România riscă să ajungă să concureze cu state precum Botswana, Nigeria și Namibia, în timp ce Bulgaria și Polonia s-ar afla deja înaintea țării noastre în clasamentul invocat.

Liderul PSD califică drept „sumbre” perspectivele României în cazul continuării actualei politici economice și acuză guvernarea Bolojan că „sugrumă economia”.

În acest context, Grindeanu susține că România nu ar trebui să continue cu ceea ce numește un „administrator taie-tot”, ci ar avea nevoie de un guvern care să investească și să sprijine companiile românești.

„Are nevoie de un guvern care construiește și care valorizează sprijinirea firmelor românești”, a mai declarat președintele PSD.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu se înscriu în disputa politică privind direcția economică a Guvernului și impactul măsurilor fiscale asupra companiilor și economiei românești.