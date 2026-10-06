Victor Ponta, despre alegerea lui Luca Niculescu: „Logic era să-l pună pe Grindeanu”

Victor Ponta a declarat că nu înțelege de ce președintele Nicușor Dan nu l-a desemnat pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Fostul premier a vorbit și despre Luca Niculescu, pe care îl consideră mai capabil decât ceilalți candidați desemnați până acum, dar fără experiență politică.

„Nu știu. Și chiar nu înțeleg. Logic era, mai ales că a zis cu Siegfried Mureșan, a zis că are mai multe voturi, mă rog, unite, PNL, USR și așa. Logic era să-l pună pe Grindeanu. Grindeanu, dacă nu e în stare, următorul trebuie să fie Simion”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier a spus că, în opinia sa, după încercarea variantelor politice disponibile, următorul pas ar trebui să fie revenirea la vot.

„Și dacă ai încercat cu toți, ai încercat și cu Grindeanu, și cu Simion, și cu PNL, atunci categoric zici să mergem la alegeri. Poate decide poporul altfel. Totuși sunt patru desemnați, nu? Nici Siegfried săracul n-are nicio treabă cu alegerile din România. N-a participat la alegeri în România, nu? Luca, cu atât mai puțin”, a declarat fostul premier al României în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, de la Gândul.

Întrebat care ar putea fi raționamentul din spatele desemnării lui Luca Niculescu, Victor Ponta a spus că Nicușor Dan ar prefera să lucreze cu o persoană alături de care se simte confortabil.

„Îl studiez pe domnul președinte Nicușor Dan, așa cum l-am studiat și pe domnul Klaus Iohannis și pe domnul Băsescu. Recunosc, sunt singurul, să zic, în viață, care i-a întâlnit pe toți trei destul de des. Și da, în mentalitatea, modul de gândire al domnului Nicușor Dan, trebuie să fie o persoană cu care să se simtă el confortabil”, a declarat fostul premier.

Victor Ponta a avut și aprecieri la adresa premierului desemnat.

El a spus despre Luca Niculescu că este „mult mai capabil decât toți ceilalți de până acum” și „un om așezat, decent”.

În același timp, fostul premier a susținut că Luca Niculescu nu vine din lumea politică și nu are experiență în domenii precum salariile, pensiile, infrastructura sau sistemul de sănătate.

Președintele României, Nicușor Dan,l-a desemnat luni pe Luca Niculescu candidat pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare.