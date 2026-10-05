Victor Ponta a spus că este dispus să îl voteze pe Luca Niculescu dacă acesta va veni în Parlament cu o echipă bună. Fostul premier consideră însă că principala problemă pentru noul candidat la Palatul Victoria ar putea veni din partea PNL.

Victor Ponta a vorbit la B1 TV despre decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Luca Niculescu, actual secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, pentru funcția de prim-ministru. Fostul premier a apreciat experiența profesională a lui Niculescu, dar a ridicat problema sprijinului politic pe care acesta îl va avea pentru formarea unui nou guvern.

Ponta a criticat și discursul președintelui Nicușor Dan, spunând că temele legate de OCDE sunt greu de raportat la problemele imediate resimțite de populație.

„Discursului președintelui este din lumea sa. Oamenii care au văzut că euro a trecut de 5 lei nu înțeleg ce este cu OCDE E un om onest, profesionist. Îl ajută cineva? sau îl aruncă du-te și descurcă-te. Nu merită omorât. Dacă Luca Niculescu va face un guvern de tehnocrați toți se vor spăla pe mâini. PNL cred că va fi problema pentru Luca Niculescu nu PSD. Eu vreau să am niște discuții, dacă își face o echipă bună, sigur îl votez", a spus Ponta.

Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, este a patra persoană nominalizată de președintele Nicușor Dan pentru postul de prim-ministru.

După desemnare, Niculescu a vorbit despre prioritățile pe care le-ar avea în cazul în care va reuși să formeze un guvern și să obțină votul Parlamentului.

„Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investiţiilor şi a reformelor şi un stat care să funcţioneze cât mai bine pentru cetăţenii săi, adică pentru toţi românii.

Un stat mai puternic înseamnă şi un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniţă avem nevoie de fermitate şi de viziune pentru a apăra România. Iar protejarea unei ţări înseamnă şi o societate capabilă să reziste dezinformării şi manipulării. Şi aici trebuie să ne întărim anticorpii. Avem nevoie de o perioadă de stabilitate şi de construcţie şi am în credere că o putem avea”, a spus premierul desemnat.