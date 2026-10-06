Guvernul Niculescu riscă să piardă voturile USR. Condiția pusă de Dominic Fritz

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că partidul său nu va vota viitorul Guvern condus de Luca Niculescu dacă în Executiv vor intra miniștri PSD. Liderul USR a criticat și varianta unui cabinet tehnocrat, în lipsa unei majorități parlamentare coerente care să îi susțină deciziile.

„Nu votăm un premier, ci votăm un guvern. Și pentru noi, întrebarea importantă este cine va lua decizii în acest guvern. Dacă vom avea un guvern în care PSD, ori pe față, ori în spatele culiselor, va lua deciziile pentru România, atunci nu este un guvern pe care îl vom putea susține”, a spus Fritz.

Președintele USR a susținut că actuala configurație politică nu indică existența unei majorități parlamentare asumate care să poată susține un Executiv și să îi permită să își pună în aplicare programul.

„Așa cum arată lucrurile acum, eu vă spun sincer că nu văd ce majoritate coerentă și asumată ar putea să existe, care să livreze rezultate reale cu un astfel de guvern. Pentru că vedem, de fapt, o majoritate reală, neasumată, în Parlament. Asta este majoritatea PSD-AUR și nu poate să existe un guvern, pe de o parte, și o majoritate care decide altfel într-o altă parte.

„E vorba despre cum funcționează democrația noastră. Un guvern poate, în cel mai bun caz, să dea ordonanțe de urgență, dar care apoi depind de Parlament, care poate să vină cu amendamente. Și am văzut în trecut cum anumite decizii ale guvernului să fie sabotate în Parlament sau să fie acolo votate legi care sunt opusul intenției guvernului”, a adăugat el.

Dominic Fritz a spus că este important ca responsabilitatea politică să fie clară și ca alegătorii să știe cine ia deciziile în viitorul Guvern.

„Democrația funcționează cu niște principii. Și un principiu important este asumarea, transparența și responsabilitatea. Cine are puterea trebuie să fie și... să putem să-l tragem la răspundere. Cu ce echipă de miniștri va veni Luca Niculescu și pe cine vor putea românii să tragă la răspundere atunci când acest guvern nu va face reforme, nu se va lupta pentru justiție independentă, nu va scădea deficitul, ca să mai oprim din inflație? Toate aceste lucruri, încă o dată, trebuie să fie clare, pentru că altfel cetățenii la vot nu pot să tragă concluzii”, a continuat președintele USR.

Fritz a adăugat că, dacă în Guvernul Niculescu vor fi incluși miniștri PSD, USR nu va vota cabinetul.

Liderul USR a criticat și varianta formării unui guvern tehnocrat, în condițiile în care o majoritate parlamentară ar putea lua ulterior decizii diferite de cele ale Executivului.

„Și dacă are o majoritate în Parlament care ia alte decizii, pentru ce avem nevoie de un guvern tehnocrat, dacă de fapt Parlamentul întoarce orice fel de decizie ulterior? Cu cine va negocia acest guvern tehnocrat deciziile politice? Pentru că altfel ce vom vedea este că acest guvern tehnocrat este în geam, ca să arunce oamenii cu roșii și ouă în ei, și în rest toată lumea face opoziție în timp ce PSD și AUR își fac combinațiile în Parlament”.