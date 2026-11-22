Liderul partidului Yashar, Gadi Eisenkot, a invitat partidul de dreapta Likud, condus de premierul interimar Benjamin Netanyahu, la negocieri-maraton pentru formarea viitorului guvern al Israelului, potrivit Euronews.

Discuțiile urmează să înceapă duminică și reprezintă o încercare de a depăși blocajul politic apărut după alegerile legislative din octombrie.

Partidul centrist Yashar, condus de Eisenkot, a anunțat sâmbătă că invitația la negocieri reprezintă un „efort sincer și autentic” pentru formarea unui guvern cât mai larg.

Formațiunea a precizat că echipa sa de negociere va analiza toate variantele posibile și va încerca să identifice soluții care să permită depășirea impasului politic.

„Echipa de negociere a partidului Yashar nu va lăsa nicio opțiune neanalizată, va permite adoptarea unor măsuri îndrăznețe și va încerca să obțină un progres care să ducă la formarea unui guvern”, a transmis partidul.

Gadi Eisenkot are la dispoziție timp până la începutul lunii decembrie pentru a forma un nou executiv, după ce atât blocul său politic, cât și cel al lui Netanyahu nu au reușit să obțină majoritatea în Knesset, parlamentul israelian, care are 120 de locuri.

În urma alegerilor din octombrie, tabăra lui Netanyahu a obținut 53 de mandate, în timp ce opoziția, condusă de partidul Yashar, a acumulat 48 de locuri.

În Israel, politicianul desemnat să formeze guvernul are la dispoziție 28 de zile pentru a-și îndeplini misiunea. Președintele țării poate acorda o prelungire de cel mult 14 zile, dacă situația o impune.

Sâmbătă, partidul Likud și-a prezentat condițiile pentru formarea unui guvern de uniune națională, variantă susținută de Benjamin Netanyahu. Printre solicitări se numără încetarea „tuturor atacurilor personale și incitării”, precum și renunțarea la boicoturile politice împotriva lui Netanyahu și a guvernului.

Formațiunea a cerut, de asemenea, o declarație comună prin care partidele să se angajeze să formeze un guvern de uniune națională.

Potrivit propunerii Likud, acesta ar urma să includă toate partidele care susțin existența Israelului ca stat-națiune al poporului evreu, fără participarea formațiunilor arabe. Acestea au obținut împreună un număr record de 19 mandate la alegerile de luna trecută.

Gadi Eisenkot a comentat negocierile într-un mesaj publicat vineri pe rețelele sociale, afirmând că partidul său depune eforturi sincere pentru a ajunge la un acord, însă a susținut există diferențe importante între declarațiile publice ale Likud și disponibilitatea reală a formațiunii de a coopera.

Liderul Yashar a precizat că va continua să caute o soluție și să exploreze toate variantele pentru formarea unei coaliții cât mai largi, dar a avertizat că nu intenționează să prelungească negocierile la nesfârșit.

„Ei trebuie să înțeleagă că, la momentul potrivit, voi aduce în Knesset, pentru aprobare, un guvern nou și puternic, condus de mine”, a transmis Eisenkot.