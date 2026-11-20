Republica Moldova a primit undă verde pentru a avansa în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Chișinăul a fost invitat să prezinte pozițiile naționale pentru ultimele două clustere de negociere, după ce statele membre au depășit blocajul care împiedica avansarea procesului. Invitația a fost transmisă vineri, 20 noiembrie, de Președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene.

Este un nou pas în parcursul european al Republicii Moldova. Totuși, cele două clustere nu au fost încă deschise oficial. Mai întâi, autoritățile de la Chișinău trebuie să transmită documentele de poziție. Ulterior, cele 27 de state membre vor elabora și vor aproba pozițiile comune ale Uniunii Europene. Acestea sunt necesare pentru lansarea oficială a negocierilor pe domeniile respective.

Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Potrivit acesteia, Republica Moldova a fost invitată să prezinte pozițiile de negociere pentru Clusterul 4, intitulat „Agenda verde și conectivitate durabilă”, și Clusterul 5, care se referă la „Resurse naturale, agricultură și coeziune”.

„O noutate mult așteptată a venit astăzi de la Bruxelles. Acest pas tehnic pregătește deschiderea formală a celor 9 capitole la următoarea Conferință interguvernamentală. Mulțumim Președinției irlandeze a Consiliului UE pentru sprijin și pentru că menține aderarea Moldovei pe agenda europeană”, a declarat Cristina Gherasimov.

Următoarea etapă presupune transmiterea documentelor de către autoritățile moldovene. După examinarea acestora, statele membre vor trebui să stabilească pozițiile comune de negociere. Abia după aprobarea lor va putea fi anunțată deschiderea oficială a celor două clustere, în cadrul unei Conferințe interguvernamentale.

Prin urmare, invitația primită de Chișinău reprezintă o etapă procedurală importantă, dar nu echivalează cu deschiderea propriu-zisă a negocierilor.

Avansarea dosarului european a devenit posibilă după ce Ungaria a renunțat la obiecțiile față de continuarea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina.

Potrivit informațiilor publicate de presa de la Kiev, ambasadorii statelor membre au avut pe agendă aprobarea rezultatelor examinării legislației celor două țări pentru ultimele clustere de negociere.

Până acum, Republica Moldova a reușit să deschidă patru dintre cele șase clustere. Cele două rămase includ domenii importante pentru economia și dezvoltarea țării. Printre acestea se numără agricultura, dezvoltarea regională, energia, transporturile și protecția mediului.

Obiectivul autorităților de la Chișinău este ca toate cele șase clustere să fie deschise până la sfârșitul anului 2026. De asemenea, Republica Moldova și-a propus să închidă provizoriu până la 25 de capitole de negociere până la sfârșitul anului 2027.

Un alt pas important în procesul de aderare a fost făcut în urma evaluării criteriilor intermediare privind statul de drept și funcționarea instituțiilor democratice.

Într-un interviu acordat recent postului Moldova 1, comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, declara că Republica Moldova ar putea ajunge în următoarele luni la o etapă esențială a negocierilor, după evaluarea acestor criterii.

Ulterior, Comisia Europeană a evaluat pozitiv îndeplinirea criteriilor intermediare și a transmis raportul către Consiliul Uniunii Europene.

Evaluarea se referă la două capitole importante din procesul de aderare. Capitolul 23 vizează sistemul judiciar și drepturile fundamentale, iar Capitolul 24 se referă la justiție, libertate și securitate.

Dacă raportul va fi aprobat de statele membre, Republica Moldova va putea obține închiderea provizorie a celor două capitole de negociere. Această etapă ar reprezenta un progres important în pregătirea țării pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este structurat în 35 de capitole de negociere. Dintre acestea, 33 sunt grupate în șase clustere tematice, care reunesc domenii de politici publice și legislație europeană.

Celelalte două capitole, „Instituții” și „Alte aspecte”, sunt analizate separat.

Deschiderea clusterelor permite trecerea la negocieri pe domeniile incluse în acestea. Ulterior, Republica Moldova trebuie să demonstreze că a îndeplinit condițiile europene și că și-a aliniat legislația și instituțiile la standardele Uniunii Europene.