Salariul minim pe economie pentru anul 2027 este tema unor noi negocieri între sindicate, patronate și reprezentanții Ministerului Muncii. Discuțiile sunt programate joi, de la ora 12:00, iar pe masa participanților se află patru variante, printre care majorarea salariului minim brut la 5.000 de lei sau la 4.652 de lei. Alte propuneri vizează eliminarea impozitului pe venit pentru salariul minim și creșterea sumei neimpozabile de la 200 la 400 de lei.

Cele două tabere au poziții diferite în privința viitorului nivel salarial. Sindicatele cer o majorare începând cu 1 ianuarie 2027, în timp ce patronatele consideră că o creștere în forma solicitată de angajați ar reprezenta o povară pentru firme. Angajatorii solicită, în schimb, diminuarea taxelor aplicate veniturilor din muncă.

Negocierile au loc după mai multe întâlniri fără rezultat, inclusiv discuțiile purtate anterior cu premierul Luca Niculescu.

Reprezentanții angajaților susțin că salariul minim brut trebuie majorat de la începutul anului viitor. Aceștia au avansat două propuneri concrete: 5.000 de lei și 4.652 de lei brut.

Organizațiile patronale nu susțin majorarea salariului minim în forma solicitată de sindicate. Angajatorii atrag atenția că o creștere a salariului brut ar duce la cheltuieli mai mari pentru companii.

În locul unei majorări consistente, patronatele propun reducerea cu cel puțin 5% a taxelor pe muncă. Această variantă este susținută și de IMM România.

O altă solicitare vizează introducerea unor cote de impozitare diferențiate, în funcție de domeniul de activitate. Prin aceste măsuri, angajatorii urmăresc diminuarea costurilor asociate salarizării.

Printre variantele analizate se află și eliminarea impozitului pe venit pentru persoanele care încasează salariul minim. Propunerea presupune aplicarea unei impozitări progresive, care ar crește treptat în funcție de valoarea salariului și ar ajunge la nivelul de 10% pentru veniturile brute de 6.000 de lei.

Potrivit estimărilor prezentate în discuții, eliminarea impozitului pentru salariul minim ar putea însemna aproximativ 180 de lei în plus la venitul net al angajaților, fără modificarea salariului brut.

O altă propunere venită din partea angajatorilor vizează creșterea sumei neimpozabile din salariul minim de la 200 la 400 de lei.

Aplicarea acestei măsuri ar permite angajaților să primească mai mulți bani în mână, fără ca firmele să suporte costurile unei majorări mai mari a salariului brut.

Astfel, cele patru variante aflate pe masa negocierilor de la Ministerul Muncii sunt: