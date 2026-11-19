PSD ia în calcul reducerea taxării muncii pentru angajații cu venituri mici, o măsură care ar putea fi inclusă în discuțiile privind bugetul pentru 2027. Sorin Grindeanu a declarat că această variantă este analizată, însă nivelul reducerii și momentul aplicării vor fi stabilite în funcție de situația bugetară.

Întrebat dacă PSD intenționează să introducă un impozit de 0% pentru salariul minim, Sorin Grindeanu a confirmat că există discuții privind reducerea taxării muncii. Liderul social-democrat a afirmat că detaliile vor fi prezentate în cadrul negocierilor pentru bugetul de anul viitor.

„E o discuție. Eu am avut și ieri o întâlnire cu Ministrul Finanțelor. Detaliile pe ceea ce înseamnă salariul minim sau impozitarea, ca să fiu mai exact, cred că le vom putea da odată cu discuțiile pe buget. Și n-aș vrea să intru eu înainte de discuțiile respective și să prezint lucruri pe care le vom discuta în mod sigur, argumentat odată cu prezentarea proiectului de buget. Dar, evident, una din soluții este reducerea taxării pe muncă. Evident că luăm în calcul și așa ceva”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a afirmat că eventualele modificări fiscale trebuie analizate și în raport cu angajamentele asumate de România privind deficitul bugetar.

„Ca și linia directoare, de asemenea, trebuie să menținem această politică fiscală. PSD a spus tot timpul că noi trebuie să respectăm angajamentele fiscale asumate de către România. Și ne vom ține. Doar că e nevoie de mai multe lucruri. Și de a discuta despre, poate, spun poate, de reducerea taxării pe muncă.”

Sorin Grindeanu a fost întrebat și dacă reducerea impozitării pentru angajații cu venituri mici ar putea reprezenta primul pas către introducerea unui sistem de impozitare progresivă, prin care persoanele cu salarii mai mari să plătească impozite mai ridicate.

Liderul PSD a afirmat că partidul susține impozitarea progresivă, însă a respins asocierea directă a acestei măsuri cu propunerea privind salariile mici.

„Noi am susținut și nu cred că trebuie să ne uităm altundeva decât ceea ce fac majoritatea țărilor din Uniunea Europeană. Și știți că noi am susținut acest impozit progresiv. Dar nu, nu m-aș arunca acum să spun că această reducere a taxării pe muncă e începutul unei impozitări progresive. Nu, e o soluție prin care cei cu veniturile mici să poată să aibă un plus, astfel încât acel plus să se întoarcă în economie.”

În ceea ce privește calendarul aplicării, Sorin Grindeanu a declarat că nu a fost stabilită o dată pentru reducerea taxării muncii. Acesta a făcut referire și la discuțiile privind majorarea salariului minim, care ar putea avea loc la jumătatea anului 2027.

Întrebat dacă reducerea taxelor ar putea fi aplicată de la începutul anului sau din a doua jumătate a lui 2027, liderul PSD a răspuns:

„Salariul minim, dacă nu mă înșel, era în discuție de la jumătate anului viitor. Haideți să vedem datele macro-economice și să vedem cât putem să reducem și de când.”

Deocamdată, nu există o decizie privind reducerea taxării salariilor mici. Procentul reducerii și data de la care aceasta ar putea intra în vigoare urmează să fie discutate în cadrul pregătirii bugetului pentru 2027.