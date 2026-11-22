FC Liverpool a obținut o victorie categorică în fața rivalei Manchester United, pe care a învins-o duminică seara, pe stadionul Anfield, cu scorul de 4-0. Partida a contat pentru etapa a 11-a din Premier League și a marcat debutul lui Mauricio Pochettino pe banca tehnică a formației din Manchester.

Noul antrenor a avut parte de un prim meci dificil, în care echipa sa a rămas în inferioritate numerică încă din primele minute.

Gazdele au început în forță, iar partida a luat o turnură nefavorabilă pentru United încă din minutul 8, când Leny Yoro a fost eliminat. Rămasă în zece oameni, formația oaspete a avut dificultăți în a face față presiunii exercitate de Liverpool.

„Cormoranii” au profitat rapid de avantajul numeric și au deschis scorul în minutul 10, prin Dominik Szoboszlai.

Doar trei minute mai târziu, Florian Wirtz a majorat diferența, iar Liverpool conducea deja cu 2-0 după un start de meci în care Manchester United nu a reușit să găsească soluții pentru a opri atacurile gazdelor.

Mauricio Pochettino a încercat să schimbe cursul jocului prin modificări în echipă, însă schimbările nu au avut efectul dorit. Liverpool a continuat să controleze partida și a mai înscris o dată, prin Rio Ngumoha, care a dus scorul la 3-0 în favoarea echipei pregătite de Iraola.

Manchester United nu a reușit să reducă diferența, iar în minutul 82 Victor Munoz a înscris al patrulea gol al gazdelor.

Astfel, confruntarea de pe Anfield s-a încheiat cu o victorie clară pentru Liverpool, scor 4-0, într-un debut pe care Mauricio Pochettino îl va avea cu siguranță printre cele mai dificile momente ale începutului său de mandat.

Succesul îi duce pe „cormorani” la 21 de puncte, echipa ocupând locul al patrulea în clasamentul Premier League după 11 etape. De cealaltă parte, Manchester United a înregistrat a cincea înfrângere din actuala ediție de campionat și rămâne cu opt puncte.

Formația se află pe poziția a 19-a, una dintre pozițiile retrogradabile, după un rezultat care complică situația echipei în clasament.

Pentru Liverpool, cele trei puncte confirmă un rezultat important în fața unui adversar tradițional, în timp ce Manchester United are de gestionat consecințele unui eșec la scor chiar la primul meci al lui Pochettino pe banca tehnică.