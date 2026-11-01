Arsenal Londra a obținut duminică o victorie importantă în deplasare, scor 1-0, în fața formației FC Liverpool, în etapa a noua din Premier League. Unicul gol al partidei a fost marcat de Kai Havertz, în prima repriză. Succesul le permite londonezilor să își consolideze poziția de lideri și să se distanțeze la trei puncte de Manchester City.

Profitând de înfrângerile consecutive suferite de Manchester City, Arsenal Londra a început în forță confruntarea de pe terenul lui Liverpool.

Oaspeții au reușit să deschidă scorul încă din minutul 16, când Kai Havertz a finalizat o acțiune a echipei londoneze și a adus avantajul pentru „tunari”.

După primirea golului, formația din Liverpool a încercat să revină în joc și a intensificat atacurile.

Formația gazdă a căutat în repetate rânduri drumul spre poarta apărată de David Raya, însă nu a reușit să transforme ocaziile în gol.

Arsenal a gestionat avantajul obținut în prima repriză și a rezistat încercărilor adversarilor de la FC Liverpool de a restabili egalitatea.

Deși Liverpool a continuat să spere până la final, defensiva londonezilor nu a cedat, iar partida s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 1-0.

Arsenal, lider cu 24 de puncte în Premier League

Cele trei puncte obținute pe Anfield au o importanță majoră pentru formația londoneză în lupta pentru titlu. Arsenal a ajuns la 24 de puncte și conduce clasamentul din Premier League, având un avans de trei puncte față de Manchester City, principala urmăritoare.

Pentru Liverpool, înfrângerea reprezintă un pas înapoi în cursa pentru primele poziții. Echipa se află pe locul al cincilea, cu 15 puncte, după primele nouă etape ale campionatului.

Victoria confirmă forma bună a londonezilor și le oferă un avantaj important în clasament, într-un moment în care Manchester City a pierdut puncte în două etape consecutive.