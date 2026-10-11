Manchester City a câștigat duminică, în deplasare, derby-ul cu Liverpool, scor 3-0, în etapa a șasea din Premier League. Echipa antrenată de Pep Guardiola a tranșat partida în repriza secundă, după ce gazdele au rămas în inferioritate numerică, și a ajuns la 18 puncte din tot atâtea posibile.

Prima repriză a confruntării de pe Anfield s-a încheiat fără goluri, deși ambele formații au încercat să găsească drumul spre poarta adversă. Liverpool a reușit să țină piept campioanei în prima parte a jocului, însă situația s-a schimbat după pauză.

Momentul decisiv a venit în minutul 62, când Ryan Gravenberch a fost eliminat, iar formația gazdă a fost nevoită să continue partida cu un jucător mai puțin. Manchester City a profitat rapid de avantajul numeric și a deschis scorul doar trei minute mai târziu.

Erling Haaland a marcat în minutul 65, oferindu-le oaspeților conducerea pe tabelă.

La scurt timp, în minutul 68, Doku a majorat diferența, iar Liverpool s-a văzut pusă în situația de a recupera două goluri în fața unei echipe care a controlat desfășurarea jocului după eliminare.

Scorul final a fost stabilit de Cherki, în minutul 78, când Manchester City a ajuns la 3-0 și a pecetluit o victorie clară pe terenul rivalei. Succesul reprezintă a patra victorie consecutivă obținută de „cetățeni” în toate competițiile împotriva formației Liverpool.

După șase etape disputate în Premier League, Manchester City ocupă primul loc în clasament, cu maximum de puncte, 18. Echipa își consolidează astfel poziția în fruntea campionatului, după un început de sezon fără pași greșiți.

De cealaltă parte, Liverpool traversează un debut de sezon mai dificil. Cu nouă puncte acumulate în primele șase runde, „cormoranii” ocupă poziția a noua în clasament și vor încerca să recupereze teren în etapele următoare.