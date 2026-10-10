Sport

Ce spune Haaland despre noua sa tunsoare: A fost destul de amuzant

Ce spune Haaland despre noua sa tunsoare: A fost destul de amuzant
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Din cuprinsul articolului

Atacantul norvegian de la Manchester City Erling Haaland a recunoscut că nu se aștepta ca schimbarea sa de look să provoace atât de multe reacții, potrivit Goal.com.

Haaland s-a tuns la sfârșitul lunii august

Atacantul norvegian a renunțat, la sfârșitul lunii august, la părul lung și blond care devenise una dintre trăsăturile sale distinctive, alegând o tunsoare mult mai scurtă înaintea noului sezon.

Fotbalistul lui Manchester City a explicat, într-un interviu acordat postului Sky Sports, că a anticipat un anumit interes pentru schimbarea de imagine, însă amploarea reacțiilor l-a surprins.

„Mă așteptam să creeze puțină agitație, nu ca întreaga lume să se holbeze la mine cu noua mea tunsoare. A fost destul de amuzant”, a declarat Haaland.

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Reacția lui Zlatan Ibrahimovici

Noua înfățișare a atacantului a devenit subiect de discuție inclusiv în rândul altor fotbaliști. Haaland și-a sunat câțiva prieteni prin apeluri video pentru a le vedea reacțiile, iar printre cei care au comentat schimbarea s-a numărat și Zlatan Ibrahimovici.

„Ce ai făcut? Ce e asta? Ai pierdut un pariu sau ceva de genul?”, a fost reacția fostului atacant suedez, potrivit relatării.

Părul lung și blond al lui Haaland devenise ușor de recunoscut atât pe teren, cât și în afara stadionului. De aceea, renunțarea la coafura sa obișnuită a atras atenția fanilor și a generat numeroase comentarii.

Haaland tuns

Haaland tuns / foto: instagram

Pentru internaționalul norvegian, schimbarea a avut însă și un efect neașteptat: posibilitatea de a trece mai puțin observat în public.

„Nu mă mai fac remarcat la fel de mult pe stradă. Nu mai vezi acel păr blond frumos. E o schimbare și cred că e bine”, a spus fotbalistul.

Goluri în continuare pentru Manchester City

Dincolo de noua imagine, Haaland continuă să aibă un început de sezon productiv. Potrivit informațiilor prezentate în material, atacantul în vârstă de 26 de ani a înscris șapte goluri în șapte meciuri disputate în toate competițiile.

Schimbarea de look nu pare să-i fi afectat prestațiile, iar norvegianul rămâne una dintre figurile centrale ale echipei Manchester City.

Pentru Haaland, tunsoarea a însemnat mai mult decât o simplă modificare de stil: i-a adus o doză de anonimat într-o perioadă în care fiecare apariție a sa atrage atenția publicului.

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