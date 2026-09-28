Portugalia a bătut Norvegia lui Haaland fără Ronaldo

Portugalia a obținut o victorie importantă în deplasarea din Norvegia, scor 2-1, în etapa a doua din Liga Națiunilor, Liga A, Grupa D. Lusitanii au condus, au fost egalați în repriza secundă, dar au revenit rapid și au reușit să păstreze avantajul până la final.

Portugalia a început mai bine partida, iar deschiderea scorului a venit în minutul 17.

Joao Felix a înscris după o pasă primită de la Pedro Neto, iar echipa pregătită de Jorge Jesus a intrat la pauză în avantaj.

Norvegia a revenit pe teren cu o altă atitudine și a restabilit egalitatea la scurt timp după reluare.

În minutul 51, Erling Haaland a marcat pentru 1-1, după o pasă decisivă oferită de Patrick Berg.

Bucuria gazdelor nu a durat însă prea mult. Portugalia a reacționat imediat, iar Goncalo Ramos a înscris în minutul 54 și a readus formația oaspete în avantaj, scor 2-1.

Atacantul portughez a mai trimis o dată mingea în poarta Norvegiei, în minutul 59, însă reușita nu a fost validată. Arbitrul a apelat la VAR, iar analiza fazei a indicat o poziție de ofsaid, astfel că scorul a rămas 2-1.

Unul dintre cele mai importante nume absente din primul 11 al Portugaliei a fost Cristiano Ronaldo. Starul lusitan nu a evoluat deloc în această partidă, selecționerul Jorge Jesus păstrându-l pe banca de rezerve pe toată durata întâlnirii.

Succesul obținut în Norvegia îi menține pe portughezi cu maximum de puncte după primele două etape ale competiției. Portugalia ocupă primul loc în Grupa D, în timp ce Norvegia se află pe poziția secundă, cu trei puncte.

Norvegienii sunt la egalitate de puncte cu Danemarca, care are, de asemenea, trei puncte după primele două partide. Portugalia pornește astfel cu un bilanț perfect după primele două meciuri și își consolidează poziția în fruntea grupei.