Politica

Cum a căzut Guvernul Bolojan, în versiunea lui Petrișor Peiu. Ce spune despre Kimberly Guilfoyle

Cum a căzut Guvernul Bolojan, în versiunea lui Petrișor Peiu. Ce spune despre Kimberly GuilfoylePetrișor Peiu. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a prezentat duminică propria versiune asupra etapelor care au dus la demiterea Guvernului Ilie Bolojan și a respins ideea că ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Ann Guilfoyle, ar fi avut vreun rol în pregătirea sau adoptarea moțiunii de cenzură. Senatorul a enumerat trei momente la care spune că a participat direct: decizia politică, redactarea documentului și votul din Parlament.

Mesajul apare în contextul discuțiilor publice privind o presupusă implicare americană în căderea Cabinetului Bolojan. Peiu susține că demersul parlamentar a fost decis de conducerile PSD și AUR și că Guilfoyle nu a participat în niciuna dintre etapele invocate de el.

Petrișor Peiu spune că decizia a fost luată de cinci persoane

Senatorul AUR și-a început mesajul prin a explica cine ar fi hotărât inițierea moțiunii de cenzură.

„Cum a fost demis guvernul Bolojan și cine a contribuit la aceasta- episoade la care am participat direct”, își începe Petrișor Peiu mesajul publicat duminică pe Facebook.

Potrivit lui, decizia de a depune în comun moțiunea a aparținut unui grup restrâns din conducerile PSD și AUR.

„Conducerea partidelor AUR și PSD (în total 5 persoane) au decis sa depună o motiune de cenzură in comun; Kimberly Ann Guilfoyle nu a participat la acea întâlnire și nimeni nu a invocat-o”, afirmă Peiu.

Pregătirea în comun a moțiunii de cenzură de către PSD și AUR fusese anunțată public pe 27 aprilie, iar Marian Neacșu și Petrișor Peiu au fost desemnați să se ocupe de detaliile tehnice ale inițiativei.

PSD

PSD. Sursa foto: dreamstime.com

Cine ar fi redactat textul moțiunii

Al doilea episod descris de Peiu privește redactarea documentului parlamentar.

„Eu împreună cu Marian Neacșu am redactat textul moțiunii de cenzură; Kimberly Ann Guilfoyle nu a participat cu nicio idee, nu a scris niciun cuvânt și nici nu cred că a auzit vreodată de mine sau de dl Neacșu”, a scris liderul senatorilor AUR.

Peiu și Neacșu anunțaseră încă din aprilie implicarea lor în pregătirea demersului comun PSD-AUR.

Moțiunea a fost intitulată „STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului” și a fost inițiată de parlamentari PSD, AUR și PACE – Întâi România.

281 de voturi pentru demiterea Guvernului

Ultimul moment invocat de Peiu este votul din Parlament.

„În Parlament au votat peste 280 de deputați și senatori demiterea guvernului Bolojan; Kimberly Ann Guilfoyle nu se află printre ei”, a transmis Petrișor Peiu.

Moțiunea a fost adoptată pe 5 mai, cu 281 de voturi pentru, patru împotrivă și trei voturi anulate. În urma votului, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis.

Prin mesajul transmis duminică, liderul senatorilor AUR respinge astfel afirmațiile privind o presupusă contribuție a lui Kimberly Ann Guilfoyle la căderea Cabinetului Bolojan și susține că decizia, redactarea și votul au avut loc exclusiv în plan politic și parlamentar intern.

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