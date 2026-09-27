O bucată de gumă de mestecat lipită de pantaloni nu trebuie smulsă imediat. Dacă este încă moale, încercarea de a o trage sau de a o freca poate întinde guma și o poate împinge mai adânc între fibrele materialului. Una dintre metodele recomandate pentru îndepărtarea ei este, de fapt, foarte simplă: guma trebuie întărită înainte de a fi desprinsă.

Pune câteva cuburi de gheață într-o pungă subțire și așază punga direct peste gumă. Las-o acolo până când guma devine tare și nu mai este elastică. University of Georgia Extension recomandă folosirea gheții pentru întărirea gumei înainte de răzuire.

Pentru o bucată mică de gumă, metoda poate fi făcută fără să uzi inutil pantalonii. Este important caguma să fie suficient de tare înainte să încerci să o îndepărtezi.

Dacă pantalonii pot fi introduși în congelator, există și această variantă: articolul vestimentar poate fi pus într-o pungă, apoi congelat până când guma se întărește. Recomandările pentru îndepărtarea gumei de pe haine folosesc în mod repetat această metodă.

După ce guma s-a întărit, încearcă să o ridici ușor de pe material. Pentru resturile care nu se desprind cu mâna poate fi folosit un obiect cu margine tocită, precum o lingură sau un cuțit pentru unt.

Nu trebuie să freci suprafața și nici să tragi agresiv de gumă. Scopul este să o desprinzi în bucăți, menținând-o cât mai rece. Whirlpool recomandă răzuirea delicată cu un obiect cu margine tocită după întărirea gumei cu gheață.

Dacă guma începe să se înmoaie în timpul operațiunii, răcește din nou zona înainte de a continua.

După îndepărtarea bucății principale pot rămâne mici cantități de gumă sau o zonă lipicioasă pe material.

University of Georgia Extension recomandă ca, după răzuirea excesului, zona să fie așezată cu fața în jos pe un material absorbant și tratată cu un produs comercial destinat curățării țesăturilor. Apoi haina poate fi spălată.

Înainte de utilizarea oricărui produs, trebuie verificată eticheta pantalonilor. Aceeași sursă recomandă testarea produsului pe o zonă ascunsă pentru a verifica dacă materialul își păstrează culoarea.

Spălarea nu este primul pas atunci când pe material există încă o bucată de gumă. Mai întâi trebuie îndepărtată cât mai mult din gumă, iar apoi tratat eventualul reziduu.

De asemenea, este mai bine să nu folosești căldura pentru a încerca să desprinzi guma. Când este moale, aceasta poate fi întinsă mai ușor pe material. Metoda cu frigul este recomandată tocmai pentru că face guma rigidă și mai ușor de desprins.

Pentru pantaloni din materiale delicate sau pentru articole pe a căror etichetă sunt indicate restricții speciale de curățare, metoda trebuie adaptată instrucțiunilor producătorului.

University of Georgia Extension recomandă verificarea etichetei de întreținere înainte de orice tratament și testarea produsului de curățare într-o zonă ascunsă.