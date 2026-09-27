Actualitate

Nu trage de guma lipită de pantaloni. Pasul care trebuie făcut înainte de desprindere

Nu trage de guma lipită de pantaloni. Pasul care trebuie făcut înainte de desprindereSursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

O bucată de gumă de mestecat lipită de pantaloni nu trebuie smulsă imediat. Dacă este încă moale, încercarea de a o trage sau de a o freca poate întinde guma și o poate împinge mai adânc între fibrele materialului. Una dintre metodele recomandate pentru îndepărtarea ei este, de fapt, foarte simplă: guma trebuie întărită înainte de a fi desprinsă.

Primul pas: întărește guma cu gheață

Pune câteva cuburi de gheață într-o pungă subțire și așază punga direct peste gumă. Las-o acolo până când guma devine tare și nu mai este elastică. University of Georgia Extension recomandă folosirea gheții pentru întărirea gumei înainte de răzuire.

Pentru o bucată mică de gumă, metoda poate fi făcută fără să uzi inutil pantalonii. Este important caguma să fie suficient de tare înainte să încerci să o îndepărtezi.

Dacă pantalonii pot fi introduși în congelator, există și această variantă: articolul vestimentar poate fi pus într-o pungă, apoi congelat până când guma se întărește. Recomandările pentru îndepărtarea gumei de pe haine folosesc în mod repetat această metodă.

Cum desprinzi guma fără să strici materialul

După ce guma s-a întărit, încearcă să o ridici ușor de pe material. Pentru resturile care nu se desprind cu mâna poate fi folosit un obiect cu margine tocită, precum o lingură sau un cuțit pentru unt.

Nu trebuie să freci suprafața și nici să tragi agresiv de gumă. Scopul este să o desprinzi în bucăți, menținând-o cât mai rece. Whirlpool recomandă răzuirea delicată cu un obiect cu margine tocită după întărirea gumei cu gheață.

Dacă guma începe să se înmoaie în timpul operațiunii, răcește din nou zona înainte de a continua.

Ce faci dacă rămâne o urmă lipicioasă

După îndepărtarea bucății principale pot rămâne mici cantități de gumă sau o zonă lipicioasă pe material.

University of Georgia Extension recomandă ca, după răzuirea excesului, zona să fie așezată cu fața în jos pe un material absorbant și tratată cu un produs comercial destinat curățării țesăturilor. Apoi haina poate fi spălată.

Înainte de utilizarea oricărui produs, trebuie verificată eticheta pantalonilor. Aceeași sursă recomandă testarea produsului pe o zonă ascunsă pentru a verifica dacă materialul își păstrează culoarea.

Nu băga pantalonii direct în mașina de spălat

Spălarea nu este primul pas atunci când pe material există încă o bucată de gumă. Mai întâi trebuie îndepărtată cât mai mult din gumă, iar apoi tratat eventualul reziduu.

De asemenea, este mai bine să nu folosești căldura pentru a încerca să desprinzi guma. Când este moale, aceasta poate fi întinsă mai ușor pe material. Metoda cu frigul este recomandată tocmai pentru că face guma rigidă și mai ușor de desprins.

Atenție la materialele delicate

Pentru pantaloni din materiale delicate sau pentru articole pe a căror etichetă sunt indicate restricții speciale de curățare, metoda trebuie adaptată instrucțiunilor producătorului.

University of Georgia Extension recomandă verificarea etichetei de întreținere înainte de orice tratament și testarea produsului de curățare într-o zonă ascunsă.

 

Stiri calde

23:13 - Irlanda conduce Israelul cu 3-0. Gestul făcut de jucători înaintea meciului din Liga Națiunilor

23:03 - Lukoil își pierde afacerile externe după sancțiunile SUA. România apare pe lista activelor

22:54 - Cristian Diaconescu, despre scandalul privind ambasadoarea SUA în Grecia: „Ideea de ingerință este exclusă”

22:44 - Premii importante la Joker, Noroc și Loto 5/40. Cel mai mare câștig a depășit 84.000 de lei

22:35 - Gică Hagi a confirmat că Ianis rămâne căpitan. Întrebarea la care a refuzat să răspundă

22:25 - Iranul spune că a capturat o dronă subacvatică în Strâmtoarea Ormuz. SUA neagă

HAI România!

Atac la parteneriatul strategic cu SUA

Atac la parteneriatul strategic cu SUA

Pacea cu degetul pe trăgaci

Pacea cu degetul pe trăgaci

De ce n-a venit Diavolul la întâlnirea cu enoriașii. Povestea despre modul în care părintele Galeriu a umplut biserica

De ce n-a venit Diavolul la întâlnirea cu enoriașii. Povestea despre modul în care părintele Galeriu a umplut biserica

Proiecte speciale