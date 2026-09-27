Parisul se pregătește pentru unul dintre cele mai spectaculoase evenimente din cadrul Săptămânii Modei, iar atenția întregii lumi este ațintită asupra capitalei Franței. Luni, 28 septembrie 2026, celebra manifestare „Le Défilé L’Oréal Paris” își va deschide porțile într-un cadru monumental, chiar la baza simbolicului Turn Eiffel.

Marea surpriză a acestei ediții este prezența unei legende vii a sportului mondial: Nadia Comăneci. Zeița de la Montreal devine astfel prima româncă din istorie invitată special să defileze pe podiumul celebrului brand internațional, alături de ambasadoare de top din lumea cinematografiei și a modei globale.

Această invație vine ca o continuare firească a legăturii sale strânse cu brandul, Nadia având de-a lungul timpului o colaborare extrem de dragă și de succes cu L’Oréal România pentru promovarea mai multor produse emblematice, sub deja celebrul slogan al casei de frumusețe „Pentru ca merit!”

Dincolo de miza stilistică a spectacolului de la Paris, apariția Nadiei poartă o poveste absolut fascinantă în culise. Fără să știe inițial cine sunt creatorii din spatele pieselor propuse de stiliștii internaționali ai evenimentului, Nadia Comăneci a ales din selecția oferită o ținută realizată de un designer român, completată de o pereche de pantofi creați tot de un designer din România!

Pe lângă această ținută cu totul specială, Nadia va purta pe podium accesorii cu o încărcătură emoțională uriașă:

Bijuteriile cu valoare sentimentală: Inelul primit de la soțul ei, Bart Conner, și lănțișorul cu cercurile olimpice — simbolul absolut al carierei sale.

Accesorii de lux autohtone: Bijuterii spectaculoase realizate de un cunoscut brand românesc, care vor întregi eleganța apariției sale.

Fără vreun aranjament prealabil, creativitatea și designul românesc vor străluci la cel mai înalt nivel pe podiumul de la Turnul Eiffel.

Deplasarea la Paris vine imediat după o săptămână extrem de intensă și plină de proiecte de suflet pe care Nadia le-a petrecut în România. Agenda sa din ultimele zile a fost de-a dreptul impresionantă:

Ședință foto-video: Filmările pentru o campanie importantă ce urmează să fie lansată oficial în această toamnă.

Cultură și premieră de film: Participarea la lansarea oficială a noului film semnat de Tudor Giurgiu, „Trei zile în septembrie” și a cărții unui prieten apropiat, Adrian Barbu, ”Nostalgie pentru o coloană vertebrală”

Lansare campaniei sociale: Vodafone Gen 10 și întâlnirea cu peste 800 de angajați și parteneri ai companiei

Evenimente exclusiviste: Participarea la turneul internațional de Polo pe Cai desfășurat la Singureni Manor Club, susținând prin prezența ei a nunei noi discipline sportive în România

Generația viitoare din gimnastică: Selecția copiilor care vor beneficia de inițiere gratuită în sala de gimnastică din Otopeni — spațiu care îi poartă numele și care este susținut direct de Fundația Țiriac și partenerii acesteia

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Pentru Nadia Comăneci, experiența de la „Le Défilé L’Oréal Paris” reprezintă o nouă premieră într-o carieră marcată de momente istorice. Pășind pe podiumul de la Turnul Eiffel, Zeița de la Montreal îmbină eleganța, performanța sportivă și promovarea talentului românesc în cel mai vizionat show de modă al toamnei.