Nadia Comăneci va face parte din juriul sezonului 17 al emisiunii „Românii au talent”, iar producătorii au dezvăluit cine sunt colegii ei de la masa juriului. Fosta mare gimnastă o înlocuiește pe actrița Carmen Tănase, care a ocupat această poziție timp de un an.

În urmă cu câteva zile, PRO TV a anunțat că Nadia Comăneci, în vârstă de 64 de ani, va juriza momentele concurenților din noul sezon al emisiunii „Românii au talent”. Postul de televiziune nu a dezvăluit atunci dacă legenda gimnasticii va completa echipa de jurați sau dacă va prelua locul unuia dintre membrii sezonului anterior.

Între timp, componența juriului a devenit cunoscută. O imagine publicată sâmbătă de PRO TV îi prezintă pe cei patru jurați care vor evalua concurenții în sezonul 17.

Nadia Comăneci îi va avea alături pe Andi Moisescu, Andra și Mihai Bobonete. Astfel, echipa de jurați se schimbă după un singur sezon de la venirea actriței Carmen Tănase.

Actrița Carmen Tănase a intrat în echipa „Românii au talent” în 2025, după plecarea lui Dragoș Bucur. Ea a făcut parte din juriul sezonului difuzat la începutul anului 2026.

Odată cu venirea Nadiei Comăneci, Carmen Tănase părăsește masa juraților, iar fosta mare gimnastă se pregătește să urmărească prestațiile concurenților care își doresc să impresioneze publicul și să obțină un loc în etapele următoare ale competiției.

Nadia Comăneci a transmis un mesaj cu ocazia intrării sale în echipa emisiunii. Fosta campioană olimpică a vorbit despre emoțiile pe care le trăiesc oamenii atunci când își urmăresc visurile și pășesc pentru prima dată în fața publicului.

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu. Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este Românii au talent.

Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor.

Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect” – mesajul Nadiei Comăneci.

Preselecțiile pentru noul sezon „Românii au talent” se desfășoară la nivel național. În acest weekend, echipa emisiunii se află la Iași, iar săptămâna viitoare sunt programate preselecții la București.

Sezonul precedent a fost difuzat la începutul anului 2026, iar sezonul 17 este așteptat să ajungă pe postul de televiziune la începutul anului 2027.