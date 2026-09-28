TRANSMISIE LIVE: Nadia Comăneci defilează la Turnul Eiffel! Urmărește AICI în direct spectacolul „Le Défilé L'Oréal Paris”

Parisul strălucește în această seară, iar atenția întregii lumi este ațintită direct asupra Turnului Eiffel. În cadrul Paris Fashion Week, evenimentul monumental „Le Défilé L’Oréal Paris” aduce un spectacol vizual rar pe o scenă amplasată chiar la baza simbolicului monument francez.

Marea atracție a serii pentru publicul din România este prezența Nadiei Comăneci, devenită prima româncă din istorie invitată special să defileze pe podiumul celebrului brand internațional, alături de ambasadoare de top din cinematografie și fashion.

Poți urmări în direct defilarea istorică a Nadiei Comăneci pe podiumul de la Turnul Eiffel prin intermediul transmisiei oficiale de mai jos:

Dincolo de grandoarea spectacolului, apariția Zeiței de la Montreal poartă o poveste remarcabilă în culise. Selectată de stiliștii internaționali fără vreun aranjament prealabil, Nadia Comăneci a ales să poarte o ținută realizată de un designer român, completată de o pereche de pantofi creați tot de un creator autohton!

Pe lângă outfitul semnat de creatori români, Nadia va purta accesorii cu o puternică încărcătură emoțională:

Inelul oferit de soțul ei, Bart Conner.

Lănțișorul cu cercurile olimpice , simbolul carierei sale de excepție.

Bijuterii spectaculoase realizate de un cunoscut brand românesc.

Această apariție reprezintă punctul culminant al unei perioade pline pentru Nadia Comăneci, după un turneu maraton de evenimente desfășurat săptămâna trecută în România — de la selecția copiilor pentru sala de gimnastică ce îi poartă numele din Otopeni, susținută de Fundația Țiriac, până la lansarea campaniei Vodafone Gen 10 și participarea la premiera noului film al lui Tudor Giurgiu.

Urmăriți transmisia de la Paris pentru a vedea primii pași ai legendei noastre pe podiumul de la Turnul Eiffel!