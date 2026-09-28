Sorin Grindeanu îl acuză pe Siegfried Mureșan că a evitat dialogul

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că premierul desemnat Siegfried Mureșan nu a încercat să discute telefonic cu el despre formarea viitorului Guvern, deși are nevoie de voturile social-democraților pentru învestire. Liderul PSD susține că a primit doar un mesaj pe WhatsApp, cu programul de guvernare, cu un minut înainte de ședința Consiliului Politic Național al partidului.

Sorin Grindeanu a declarat că i-a propus premierului desemnat să poarte discuții despre principalele probleme ale țării, de la situația economică și sistemele de sănătate și educație până la pensii și infrastructură. Potrivit liderului PSD, formațiunea avea o echipă pregătită pentru negocieri, însă Siegfried Mureșan nu ar fi dat curs invitației.

„Acest domn din prima zi sau din prima oră după ce a spus da, a continuat să ne atace în același ritm în care a făcut-o peste vară. Eu l-am invitat la modul cel mai politicos. Să vină să avem o discuție pe argumente. Să discutăm despre situația economică a României. Să discutăm despre sănătate. Să discutăm despre educație. Să discutăm despre pensii. Să discutăm despre autostrăzi. Discutăm despre toate lucrurile. Am avut o echipă pregătită să avem o discuție pe argumente. A fugit. Din joia trecută de când a fost nominalizat. Dânsul voia să aibă voturile PSD. Și atunci îmi dați dreptate când vă spun că n-a dorit nicio secundă să fie prim-ministru. Nu face decât să ne pierdem timpul. Această propunere a fost neserioasă de la început”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a criticat și demersul politic al PNL și USR, susținând că nominalizarea lui Siegfried Mureșan a prelungit negocierile fără să existe perspective pentru obținerea sprijinului parlamentar necesar.

„Această propunere, a PNL-ului și a USR-ului, ne-a făcut să pierdem timpul. Dar miercuri, toată această mascaradă din punctul meu de vedere se va încheia, pentru că acest guvern nu va trece”, a afirmat președintele PSD.

Liderul social-democrat a negat informațiile potrivit cărora ar fi discutat telefonic luni cu premierul desemnat despre viitorul Executiv. Acesta a explicat că singurul contact a fost un mesaj pe WhatsApp, transmis chiar înainte de reuniunea conducerii PSD.

„Nu. Cu un minut înainte de a avea Consiliul Politic Național, mi-a trimis un WhatsApp cu programul de guvernare. Eu n-am vorbit astăzi cu Siegfried Mureșan. Dar nu vi se pare totuși o lipsă de respect aceasta când noi cerem programul de guvernare, tu vrei voturile PSD și cu un minut înainte de a intra în Consiliul Politic Național ne trimiți la mișto acest program de guvernare sperând că ce?”, a spus Grindeanu.

Declarațiile vin în contextul în care PSD a decis să nu voteze Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Parlamentarii social-democrați urmează să fie prezenți la ședința de miercuri a Parlamentului pentru asigurarea cvorumului, fără să susțină învestirea Executivului.