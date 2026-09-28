Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat o serie de afirmații Vehement în cadrul unei intervenții televizate la România TV, infirmând declarațiile premierului desemnat Siegfried Mureșan privind o presupusă convorbire telefonică între cei doi. Președintele social-democrat a detaliat modul în care a fost transmis documentul privitor la strategia de guvernare și a criticat dur abordarea noului cabinet în raport cu cerințele parlamentare.

Sorin Grindeanu a clarificat situația legată de modul în care PSD a primit documentele oficiale din partea premierului desemnat, menționând că nu a existat un dialog direct sau o consultare telefonică prealabilă.

„Mi-a trimis un WhatsApp cu programul de guvernare. Eu n-am vorbit astăzi cu Siegfried Mureșan. Nu, n-am vorbit, nu mi s-a spus. Dacă nu eram lângă telefon să văd WhatsApp-ul, nu vedeam nici programul de guvernare”, a declarat Sorin Grindeanu.

În plus, președintele PSD a subliniat că gestul de a trimite un document atât de important prin mesagerie instantă, cu doar câteva momente înainte de o reuniune politică crucială, reprezintă o lipsă de considerație la adresa partidului ale cărui voturi sunt solicitate în Parlament.

„Dar nu vi se pare, totuși, o lipsă de respect aceasta? Când noi cerem programul de guvernare, tu vrei voturile PSD și, cu un minut înainte de a intra în Consiliul Politic Național, ne trimiți la mișto acest program de guvernare, sperând ce? Am văzut că e programul de guvernare, nu știu dacă mai e și altceva. Dar am dovezile”, a afirmat Grindeanu.

Pe lângă clarificările legate de negocierile curente, Sorin Grindeanu a reorientat discuția către activitatea fostului Executiv condus de Ilie Bolojan, argumentând că problemele din economie au fost motivul real pentru care s-a impus o schimbare la nivel de conducere.

„Nu ne e teamă de absolut nimic. Eu cred că, din ce în ce mai mult, această bulă «hashtag» s-a dezumflat. Oamenii își dau seama, într-un final, că e vorba doar de lozinci. Oamenii își dau seama că în spatele acestor lozinci nu se află absolut nimic”, a spus liderul PSD.

Reprezentantul PSD a exemplificat declinul economic prin date privind nivelul de trai, inflația și scăderea semnificativă a investițiilor străine directe în cursul ultimului an.

„Oamenii văd că în fiecare zi trăiesc din ce în ce mai rău. Oamenii văd că, în acest an și ceva, au avut cea mai mare inflație din Europa. Avem 12 luni consecutive de scădere a consumului, 12 luni de scădere a veniturilor”, a declarat Sorin Grindeanu.

„Avem, în trimestrul II al acestui an, 2026, față de trimestrul II al anului 2025, o scădere de 80% a investițiilor străine directe în România. Dacă vreți, mai vorbim cinci minute despre catastrofa economică în care ne-a adus Ilie Bolojan. Ăsta e motivul pentru care a fost schimbat”, a continuat liderul PSD.

Conform declarațiilor liderului social-democrat, evoluțiile economice negative au fost anticipate de către PSD încă din primăvară, însă schimbarea de direcție a fost amânată din cauza contextului politic de la acel moment.

„Doar că, în primăvară, Ilie Bolojan era așa, pe niște culmi ale popularității, și atunci au considerat necesar că dânsul trebuie să se agațe de scaun și să arate cum face diverse lucruri. Din păcate, între timp, ceea ce noi am prevăzut s-a întâmplat. Din păcate pentru români, nu pentru Ilie Bolojan”, a afirmat Grindeanu.

„Politica economică promovată de Ilie Bolojan este una proastă. Și de aceea noi am luat această decizie în primăvară, de a schimba direcția, de a merge altcumva. Că altfel ne ducem în gard și uite că asta se întâmplă acum”, a adăugat liderul PSD.

În contextul dezbaterilor recente din spațiul public legate de căderea Guvernului Bolojan, Sorin Grindeanu a evocat momente din trecutul politic, comparând tensiunile actuale cu discursul fostului președinte Klaus Iohannis din primăvara anului 2020.

„Regret. Sincer. Vă spun cu toată sinceritatea. Încep să-l regret pe Klaus Iohannis, când ne spunea cu „Jó napot kívánok” că îi vindem noi Ardealul, versus ceea ce se întâmplă în aceste zile”, a declarat Sorin Grindeanu.

De asemenea, președintele PSD a respins speculațiile referitoare la o posibilă influență externă în schimbarile de la nivelul Guvernului, punctând că nemulțumirea populației a fost factorul determinant.

„Domnule Ciutacu, pe Bolojan l-au dat jos realitățile. Nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici Ginghis Han, nici nimeni, ci 88% dintre români spun că trebuie să pleci acasă. Asta este realitatea”, a afirmat liderul PSD.

„Domnul Bolojan ar face bine să înțeleagă și să nu mai creeze scenarii de tipul ăsta”, a adăugat Grindeanu.

„Când te invită un ambasador, un oficial al Statelor Unite de rang înalt, la cină, fiind în București, evident că te duci. Cum să nu te duci?”, a conchis Sorin Grindeanu.